Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские военные задержали танкер Ocean Koi, который, по их данным, пытался нарушить экспорт иранской нефти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

В сообщении подчеркивается: «Военно-морские силы армии Ирана задержали танкер-нарушитель Ocean Koi».

По информации иранских источников, судно подозревается в действиях, направленных на подрыв национальных интересов страны. Подробности о времени и месте задержания танкера в сообщении гостелерадиокомпании не раскрываются.

