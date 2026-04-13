Bloomberg: Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу

Tекст: Елизавета Шишкова

План организации международной конференции подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Bloomberg.

Французский лидер заявил, что инициатива предусматривает создание «мирной, многонациональной миссии» для обеспечения свободного транзита через Ормузский пролив.

По словам Макрона, миссия будет носить исключительно оборонительный характер и не будет связана с воюющими сторонами. Он отметил, что развертывание операции произойдет, как только это позволит обстановка.

Макрон особо подчеркнул, что «никакие усилия не должны быть пожалены» для скорейшего дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

