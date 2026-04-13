Франция назвала условие участия в разблокировке Ормузского пролива

Париж пообещал помочь разблокировать Ормузский пролив после окончания конфликта

Tекст: Вера Басилая

По словам Аддада, Франция готова поддержать операцию по разблокировке Ормузского пролива только после завершения конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Аддад отметил, что Париж выступает за снижение напряженности и проведение переговоров на Ближнем Востоке, а также считает необходимым найти дипломатическое решение по иранской ядерной программе.

Министр отметил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе возможно только после завершения военных действий, а не в условиях военного конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в американской операции по разблокировке Ормузского пролива.

Позже министр экономики страны Ролан Лескюр допустил возможность обеспечения безопасности маршрута исключительно после полной деэскалации.

В итоге французский лидер предложил создать специальную миссию для сопровождения судов по завершении бомбардировок.

Между тем президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

Китай призывает все стороны к сдержанности после этих заявлений.