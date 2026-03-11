Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС
Африканский союз решил взыскать репарации с Франции, Испании, Португалии и Британии
Африканский союз собирается обратиться в Международный суд ООН с требованием выплатить репарации за эпоху трансатлантической работорговли.
Страны Африканского союза планируют подать коллективный иск в Международный суд ООН против европейских государств, связанных с рабовладельческой эпохой. Сообщается, что инициатива вдохновлена примером Маврикия, который добился от Британии передачи островов Чагос после юридической кампании, передают «Вести».
Члены Африканского союза намерены предъявить иски к Франции, Испании, Португалии и Британии, требуя выплаты репараций за последствия многовековой работорговли и колониальной политики. В публикации The Telegraph говорится, что африканские страны расценивают трансатлантическую работорговлю как преступление против человечности.
Репарации рассматриваются как попытка устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера. Ожидается, что коллективные юридические действия могут усилить давление на бывшие метрополии по вопросу исторической ответственности за колониализм.
Алжир принял закон, объявивший французскую колонизацию преступлением и потребовавший от Франции извинений и репараций.
Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение репараций за работорговлю и сосредоточиться на будущем.
Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования африканских стран о выплате репараций.