Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Каллас отвергла предложение создать Совет безопасности Европы
Каллас выступила против формирования Совета безопасности Европы
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает, что создание нового Совета безопасности Европы излишне, так как у Евросоюза уже существуют необходимые структуры.
В ходе выступления на конференции по безопасности в Осло, которую транслировала ее пресс-служба, Кая Каллас отвергла инициативу еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о создании Совета безопасности Европы, передает ТАСС.
По ее словам, ЕС не нужны новые институты, а нужна реализация военно-промышленных планов.
Она напомнила, что у Евросоюза уже действует Совет на уровне министров обороны, который регулярно собирается для обсуждений. По словам Каллас, едва ли стоит увеличивать количество подобных заседаний, поскольку это не приведет к практическим результатам.
Вместе с тем Каллас поддержала идею о необходимости объединения военно-промышленных систем европейских государств. Она считает, что такая интеграция должна происходить на базе внешнеполитической службы ЕС, которую она возглавляет, поскольку сейчас эти системы в основном контролируются национальными правительствами, а не Брюсселем.
Ранее Андрюс Кубилюс предлагал создать Совет безопасности Европы, чтобы объединить военные потенциалы ведущих стран Евросоюза и усилить процесс милитаризации объединения.
Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против создания европейской армии. Он отметил важность сохранения альянса с США для европейской безопасности.
Власти Евросоюза задумались о возможном ослаблении военных связей с Америкой.
Брюссель объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности для Европы.