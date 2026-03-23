    Война с Ираном добивает остатки Британской империи
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Демократы в США стали пиариться личными детскими травмами
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    Трамп предъявил ультиматум Ирану
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня

    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Евродепутат Кеннес предрек социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

    Кеннес заявил, что вутри Евросоюза могут усилиться социальные волнения и проблемы из-за энергокризиса, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что последствия нынешнего энергокризиса будут ощущаться не только месяцами, но и годами, минимум в течение года.

    Политик отметил, что цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли в марте на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Дополнительное давление оказало и сокращение добычи нефти рядом стран региона. В результате стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила 2 евро 50 центов за литр, почти достигнув рекорда 2022 года.

    Кеннес заявил: «Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать». Евродепутат также считает, что разногласия между странами ЕС из-за энергокризиса будут только усиливаться.

    По его мнению, граждане ЕС не готовы просто смириться с ростом цен на топливо, а многие вынуждены ежедневно преодолевать десятки километров на работу из-за неудовлетворительного состояния общественного транспорта. Кеннес подчеркнул, что «предвидит много социальных волнений и проблем» в будущем, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро. Биржевые котировки газа выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре. Экономисты предрекли европейцам шоковые цены на топливо и электричество.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    23 марта 2026, 10:35 • Новости дня
    Газ в Европе резко подорожал на фоне ближневосточного кризиса

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открылись у отметки 729,7 доллара, передает РИА «»Новости».

    По данным биржи ICE, к 10.05 мск показатель скорректировался до 726,5 доллара, сохранив рост на уровне 2,6%.

    Восходящая динамика наблюдается с начала месяца и отражает опасения инвесторов из-за эскалации на Ближнем Востоке. В четверг, 19 марта, стоимость топлива пробивала отметку в 850 долларов впервые с января прошлого года. По сравнению с концом февраля цена подскочила на 86%.

    Нынешние значения все еще далеки от пиковых показателей энергетического кризиса. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре.

    Европа снова погружается в энергетический кризис на фоне проблем с поставками топлива.

    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    20 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Европейские лидеры оказались союзом желающих, но не могущих

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз отказался от стратегии «штыка». Страны-члены объединения согласны обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе лишь после того, как завершится конфликт в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее ЕС заявил о готовности участвовать в миссии в Ормузе при соответствующих условиях.

    «Заявление лидеров ЕС о готовности участвовать в миссии в Ормузском проливе при «соответствующих условиях» следует читать следующим образом: «вы за нас повоюйте, пусть установится мир, а мы его потом будем обеспечивать», – расшифровал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, та же самая позиция у европейцев по Украине. «По их задумке, сначала стороны должны подписать соглашение о завершении конфликта, после чего Европа направит «миротворцев», – детализировал политолог. Собеседник подчеркнул: «все это говорит о том, что Евросоюз готов лишь к демонстрации своего флага». 

    «Другое дело, что ни в конфликте вокруг Украины, ни на Ближнем Востоке это никому не нужно», – добавил Ткаченко. Он назвал европейских лидеров союзом желающих, но не могущих. «У них банально нет ресурсов, скажем, чтобы помешать Ирану контролировать Ормуз», – заключил эксперт.   

    В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС. На повестке среди прочего были проблемы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры Штатов помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции. Лидеры Евросоюза подтвердили эту позицию.

    «Европейский совет приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – говорится в итоговом заявлении, которое цитирует РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа и неназванных государств взять ответственность за систему сопровождения судов в Ормузе, но с оговоркой – «как только ситуация станет более спокойной», без применения силы и при условии «проведения консультаций и координации с Ираном».

    В схожем ключе ранее высказался французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр. «Никто не хочет пересекать Ормузский пролив, если существует риск, что над твоей головой будут летать ракеты и дроны. Нам необходима деэскалация конфликта, а потом мы можем подумать об обеспечении безопасности Ормузского пролива», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп пытался собрать коалицию для защиты торговых судов в Ормузском проливе. Как сообщала The Washington Post, «персональные приглашения» получили Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Однако дипломатические усилия Вашингтона не увенчались успехом.

    Так, Британия отказалась задействовать военный флот, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть отправку беспилотников для поиска мин. Издание отмечает: такая позиция рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом». Сам Трамп с сожалением заметил, что Стармер – не Уинстон Черчилль, с чем согласились и в Кремле.

    От участия в коалиции отказалась и Франция, пишет The Financial Times. Париж готов задействовать корабли для патрулирования, но лишь после прекращения огня. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в миссии по защите судов в Ормузе. Он добавил: безопасность в проливе достижима только через переговоры с Ираном.

    Не меньше опасений предложение Трампа вызвало и у азиатских союзников. The Financial Times уточняет: правительство Южной Кореи, в случае согласия, рискует спровоцировать уличные протесты.

    Впрочем, отсутствие энтузиазма со стороны «партнеров» Трампа не удивляет. «Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – написал он в соцсети Truth Social.

    21 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский начал открыто выражать недовольство позицией Европы относительно перспектив вступления страны в Европейский союз, особенно после январского форума в Давосе, отмечают западные СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский перестал скрывать разочарование Европой и все чаще публично критикует западных партнеров, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что по мере того как переговоры о вступлении на Украину в Евросоюз стали более конкретными, глава Украины почувствовал себя вправе выражать недовольство открыто.

    «Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», – говорится в статье.

    Журналисты обращают внимание, что помимо конфликта с Россией Украина сталкивается с серьезными внутренними проблемами, такими как коррупция и недостаток верховенства закона. Также у страны есть трудности с обеспечением прав этнических меньшинств в сфере культуры, языка и религии.

    Многие государства Евросоюза, по мнению издания, опасаются, что ускоренное принятие Украины в ЕС может подорвать доверие к объединению и создать опасный прецедент для будущих расширений. В материале подчеркивается, что эти опасения значительно осложняют процесс интеграции Украины в европейское сообщество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Украина получила от Евросоюза полный пакет условий для вступления в сообщество.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз, а также введение 20-го пакета санкций против России и кредит на 90 млрд евро без восстановления поставки нефти по трубопроводу «Дружба». А 6 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие три года.


    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    20 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия будет диктовать Европе цены на газ, а у той не будет выбора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия сможет навязывать свои условия европейским странам в вопросах поставок газа, учитывая ценовые преимущества.

    Россия в будущем будет диктовать Европе свои условия по продаже газа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пишет близкий к его пресс-службе Telegram-канал Пул Первого, он напомнил, что вопрос о закупках американского сжиженного природного газа через Польшу уже поднимался, но заметил: «Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?» По словам Лукашенко, газ из России значительно дешевле американского.

    Президент Белоруссии отметил, что европейцы настолько увлеклись альтернативными поставками, что готовы покупать американский газ, даже если его цена выше в пять раз. Лукашенко считает, что теперь Россия, как «старший брат», будет диктовать европейцам условия, а у них не останется выбора.

    Он также подчеркнул, что лучшим решением для Евросоюза является российская ресурсная база, и призвал строить нормальные отношения с Россией и Белоруссией. По его мнению, тогда в Европе все будет стабильно, однако сейчас европейцы пошли «другим путем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарные закупки российского газа странами ЕС в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 948 млн евро.

    Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять себе в ногу», отказываясь от энергоресурсов России.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее исключила закупки российского газа даже при физической нехватке ресурсов.

    21 марта 2026, 00:48 • Новости дня
    Дмитриев предрек тяжелое будущее европейцам из-за русофобии

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ считает, что отказ Европы от российских энергоносителей приведет к ухудшению жизни обычных граждан и росту расходов.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что европейские и британские бюрократы-русофобы несут ответственность за грядущие трудности в жизни простых европейцев из-за отказа от надежной и недорогой российской нефти, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в результате этих решений граждане Европы могут столкнуться с перебоями в электроснабжении, невозможностью использовать банковские карты, потерей работы и проблемами с оплатой счетов.

    Дмитриев подчеркнул: «Когда вы сидите без вентилятора, не можете использовать свою кредитную карту, не имеете работы и не можете платить по счетам – помните, что Урсула (фон дер Ляйен), Кая (Каллас) и другие русофобские европейские/британские бюрократы являются этому причиной из-за отказа от надежных и недорогих российских энергоносителей».

    Такое заявление стало реакцией на публикацию Wall Street Journal о том, что правительства разных стран рекомендуют гражданам изменить поведение, чтобы подготовиться к возможному энергетическому кризису, самому серьезному со времен 1973 года.

    В сообщении отмечается, что российские власти уже не раз называли отказ Запада от российских энергоресурсов стратегической ошибкой, которая приведет к росту зависимости от более дорогих поставщиков.

    В Москве также подчеркивают, что отдельные страны продолжают приобретать российские нефть, газ и уголь через посредников по завышенным ценам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Светлана Захарова официально подтвердила, что не будет выступать на гала-концерте Les Etoiles в Риме.

    Кирилл Дмитриев призвал Европу признать свои ошибки, сменить руководство Евросоюза и изменить политику по отношению к России.

    20 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Оппозиция ФРГ потребовала вернуть поставки нефти и газа из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    Германии следует немедленно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА «Новости». Она раскритиковала действия правительства ФРГ, отметив, что даже спустя четыре года после начала «опосредованной войны на Украине» власти продолжают придерживаться провалившихся антироссийских санкций, которые, по её словам, приводят экономику страны к краху.

    Вагенкнехт акцентировала внимание на ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой страдает Катар, ранее рассматривавшийся как альтернатива поставкам российского газа. Политик убеждена, что происходящее подтверждает неэффективность проводимой политики.

    «Весь происходящий абсурд ясно показывает – хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть», – заявила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что Германия должна руководствоваться экономическими интересами, а не политическими решениями, которые наносят ущерб стране.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики. Он также поинтересовался у Мерца источниками энергоресурсов для Германии.

    До этого Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию из-за продолжающейся дискриминации по национальному признаку.


    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    21 марта 2026, 18:57 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить на 10% заполнение газохранилищ

    ЕК рекомендовала снизить уровень заполнения газохранилищ до 80% из-за цен

    Tекст: Мария Иванова

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо членам союза с призывом скорректировать планы по подготовке к холодам, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Брюссель считает необходимым снизить целевой показатель заполненности резервуаров.

    «Европейским странам рекомендовано проявить гибкость в процессе заполнения своих газохранилищ, чтобы снизить спрос на газ в условиях закрытия Ормузского пролива», – отмечает издание. В своем обращении чиновник предложил установить планку на уровне 80%.

    Это на 10% ниже нормативов, которые действовали в объединении начиная с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    «Газпром» ранее сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    Иранский удар уничтожил комплекс ЗРК Patriot в Бахрейне
    Грузия обиделась на лидеров Евросоюза за отсутствие соболезнований
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    Авиакомпании России освоили сложные формы техобслуживания Airbus и Boeing
    Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров
    При столкновении лайнера с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка погибли два пилота
    Минздрав назвал критерий ожирения у мужчин

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации