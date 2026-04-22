Послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву

Tекст: Мария Иванова

Представители стран Европейского союза согласовали выделение финансовой поддержки Киеву и очередные рестрикции в отношении Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Информацию об этом официально подтвердило кипрское председательство.

«Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России», – отмечается в опубликованном сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала этот шаг для укрепления позиций Киева.

Позже представитель ЕК Баляш Уйвари сообщил об отсутствии подписанных документов для запуска выплаты средств.