Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву
Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям в размере 90 млрд евро, одновременно утвердив очередной пакет ограничительных мер в отношении Москвы.
Представители стран Европейского союза согласовали выделение финансовой поддержки Киеву и очередные рестрикции в отношении Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Информацию об этом официально подтвердило кипрское председательство.
«Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России», – отмечается в опубликованном сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала этот шаг для укрепления позиций Киева.
Позже представитель ЕК Баляш Уйвари сообщил об отсутствии подписанных документов для запуска выплаты средств.