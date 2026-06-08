Tекст: Алексей Дегтярёв

«Не позволяйте им рассказывать историю, потому что тогда они исказят ее», – подчеркнул спикер, оценивая недавний отказ Канады выдать обвиняемого в России эсэсовца Ярослава Гуньку, передает РИА «Новости».

Аналитик также отметил колоссальную важность сохранения памяти о преступлениях участников дивизии СС «Галичина», бежавших за океан.

По его словам, необходимо постоянно рассказывать правду о бандеровцах, чтобы мировое сообщество четко осознавало истинную античеловеческую суть организации украинских националистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала показательным для Канады судебный процесс о восстановлении фонда имени нациста Ярослава Гуньки.

Российский посол в Оттаве Олег Степанов обвинил канадское руководство в полном игнорировании необходимости правосудия в отношении бывшего эсэсовца.