История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.24 комментария
Экс-разведчик США Риттер призвал Россию помешать Западу обелять нацистов
Российской стороне необходимо препятствовать попыткам западных стран скрыть преступления украинских националистов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Не позволяйте им рассказывать историю, потому что тогда они исказят ее», – подчеркнул спикер, оценивая недавний отказ Канады выдать обвиняемого в России эсэсовца Ярослава Гуньку, передает РИА «Новости».
Аналитик также отметил колоссальную важность сохранения памяти о преступлениях участников дивизии СС «Галичина», бежавших за океан.
По его словам, необходимо постоянно рассказывать правду о бандеровцах, чтобы мировое сообщество четко осознавало истинную античеловеческую суть организации украинских националистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала показательным для Канады судебный процесс о восстановлении фонда имени нациста Ярослава Гуньки.
Российский посол в Оттаве Олег Степанов обвинил канадское руководство в полном игнорировании необходимости правосудия в отношении бывшего эсэсовца.