Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь области и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Уланово, Суходола, Мирлоги, Пролетарского, Большой (Великой) Рыбицы, Глухова, Лесного, Бачевска, Осоевки и поселка Хотень.

В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвинулись на 22 участках до 900 м, бои идут в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и вокруг близлежащих населенных пунктов.

Анализ некрологов украинских боевиков показал колоссальные потери 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Белополья, откуда украинское командование направляло штурмовые группы к границе с Теткинским и Глушковским районами Курской области.

В Краснопольском районе Сумской области стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и вдоль железнодорожных путей к районному центру, российские штурмовые группы продвинулись до 800 м.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Уды, Избицкого, Вишневого, Украинки, Петро-Ивановки, Петрушевки и поселка Белый Колодезь.

Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического узла ВСУ – поселка Казачья Лопань.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения группы «Север» продвинулись на 12 участках до 600 м. Бои идут в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах Волчанского района. Подразделения РХБЗ группы «Север» вновь нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям ВСУ в районе Терновой.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Петро-Ивановки, за сутки «Северяне» продвинулись на двух участках до 400 м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский националистический батальон (террористическая организация, запрещена в России) «Айдар» передислоцирован в Сумскую область.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

