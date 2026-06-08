Tекст: Алексей Дегтярёв

Националисты «Айдара» при этом не участвуют в боях на передовой, а остаются в тылу, сказал собеседник передает РИА «Новости».

Он пояснил, что националистических боевиков отправили туда в составе 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая прошла базовую военную подготовку на полигонах около Чугуева.

Уточняется, что комплектование 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» осуществляется за счет насильно мобилизованных граждан Украины. При этом идейные националисты предпочитают находиться в безопасных тыловых районах или выступают в роли заградотрядов.

В апреле сообщалось, что украинское командование задействовало заградотряды для удержания позиций в Сумской области.