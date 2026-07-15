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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    15 июля 2026, 14:14 • Новости дня

    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска

    Эксперт Анпилогов: Новые удары по украинским портам снижают способность Киева бить вглубь России

    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска
    @ Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по украинским портам важны не только для истощения логистического маршрута, но и для урона ВПК противника. Киев использует мощности станочного парка портовых заводов для сборки беспилотников и ремонта военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    «Россия регулярно бьет по портовой инфраструктуре противника, чтобы истощить логистические цепочки ВСУ. Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», – говорит военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Другими словами, после каждой серии ударов все меньше бизнесменов решаются отправлять в украинские порты свои сухогрузы и контейнеровозы. «Само судно стоит в разы дороже, чем фрахт», – указал спикер.

    Аналитик также обратил внимание на то, что значимость российских ударов повышается параллельно с наращиванием Западом усилий по созданию в Болгарии и Румынии морского центра. «Вероятно, сухогрузы и контейнеровозы, пораженные в Одессе, Черноморске и Николаеве, могли прийти из румынской Констанцы, а также болгарских Варны и Бургаса», – допустил эксперт.

    «Как бы то ни было, истощение логистических цепочек черноморских поставок существенно сокращает не только военные возможности ВСУ непосредственно на фронте, но и снижает их способности бить вглубь территории России», – заметил собеседник.

    «Более того, затопление судов в порту делает невозможным для других кораблей работу у причальной стенки, а вынос портовых кранов не позволяет проводить манипуляции более чем на 80 метров. Поражение судов, которые на первый взгляд кажутся гражданскими, необходимо еще и потому, что на деле ВСУ используют их для запуска безэкипажных катеров и совершения терактов против России», – уточнил спикер.

    Атакованные Россией объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве также имеют важное значение из-за располагающейся там инфраструктуры. «Порты – это готовые площадки для организации военных производств с развитым станочным парком, подведенным электричеством, подъездными путями, другими коммуникациями. А фактическое нахождение в черте города, по задумке Киева, должно обеспечивать их прикрытие гражданскими объектами», – продолжил Анпилогов.

    Он напомнил, что в трех атакованных портах со времен СССР работали Ильичевский и Одесский судоремонтные заводы, Николаевский судостроительный завод «Океан», завод имени 61 Коммунара. «При этом мощности одесского порта использовались для узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Этот беспилотник дальностью около 800 км используется для ударов по мирным жителям и гражданским объектам в европейской части России», – заметил собеседник.

    Системность атак на черноморские порты объясняется также точечной работой российских сил. «У нас нет задачи полностью уничтожить всю инфраструктуру. К тому же причалы не так просто вывести из строя – это фундаментально крепкие конструкции. Россия использует не дорогие ракеты, вроде «Искандера», а БПЛА «Герань», делая ставку на массовость. После каждой атаки военное руководство оценивает нанесенный урон и планирует следующие удары», – объяснил эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило в своем канале в Max о групповых ударах высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по черноморским портам Украины. Так, в Одессе были поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

    В Черноморске, а также в порту «Днепро-Бугский» Николаевской области были атакованы контейнеровозы и сухогрузы, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что удары по портам должны стать частью изоляции Украины, и рассказывала, как Киев сделал FPV-дроны главным оружием террора.

    15 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили цеха с БПЛА в порту Одессы и сухогрузы в Черноморске

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточными ударами в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в порту Черноморска, а также в Днепро-Бугском морском торговом порту уничтожены сухогрузы и контейнеровоз, сообщило Минобороны.

    Минобороны сообщило о продолжении групповых ударов по военной инфраструктуре на Украине высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами.

    В морском торговом порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта выведены из строя два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», следует из сообщения в Max Минобороны.

    В морском торговом порту Черноморска в Одесской области, как уточнило Минобороны, поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. В Днепро-Бугском морском торговом порту Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, также задействованные в поставках грузов для ВСУ.

    Ранее российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с топливом и судов.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, работающим в интересах украинской армии, с основной целью в виде государственного морского торгового порта Южный в Одесской области.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады, насосную станцию перекачки горючего, склад с боеприпасами, пункт управления контейнерными перевозками и несколько судов, доставлявших грузы для ВСУ.

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    15 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ

    Российские военные в Константиновке обнаружили британских и польских наемников ВСУ

    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Польши воевали в Константиновке в ДНР на стороне ВСУ, сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Моздок».

    Российские войска проводят зачистку Константиновки в ДНР от разрозненных групп ВСУ, в рядах которых замечены британские и польские наемники, передает ТАСС.

    Командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок» сообщил об обнаружении иностранных бойцов.

    «Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были – из Великобритании. Ну и поляки тоже», – рассказал офицер на видео, распространенном Минобороны. По его словам, присутствие польских военных подтвердил один из российских бойцов, проходивший срочную службу в Польше и узнавший язык на слух.

    Командир отметил, что сейчас в населенном пункте идет зачистка от небольших групп противника. Украинское командование не разрешает им отступать, поэтому шансов выйти у них практически нет, и единственным выходом остается сдача в плен.

    Российские подразделения продолжают отрезать части противника, развивая наступление на Краматорск. Офицер подчеркнул, что линия Авдеевка – Константиновка – Краматорск является одним из главных рубежей обороны, и после взятия первых двух городов продвижение должно пойти более стремительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня командир батальона с позывным «Моздок» заявил о полной утрате противником возможности выхода из города.

    В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    15 июля 2026, 08:23 • Новости дня
    Атаковавшие Брянское приграничье операторы дронов ВСУ понесли массовые потери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда, которые били по объектам гражданской инфраструктуры Брянской области, понесли массовые потери, сообщили в российских силовых структурах.

    Операторы дронов из состава 105-го Черниговского пограничного отряда Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери, передает ТАСС.

    Эти военнослужащие ранее наносили удары по гражданским объектам на территории Брянской области.

    Информацию о ликвидации украинских специалистов подтвердили в российских силовых структурах. «Анализ некрологов уничтоженных противников в Черниговской области показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы бойцами «Севера»», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области Украины увеличилось количество дезертиров в рядах ВСУ.

    Бойцы группировки войск «Север» узнали о назначении командирами взводов курсантов без боевого опыта.

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    15 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске

    ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске

    ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому, поражены портовая инфраструктура, резервуары с топливом и четыре судна, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам на Украине, используемым для доставки грузов для ВСУ, сообщило в Max Минобороны.

    По данным министерства, групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам в портах Одессы и Черноморска в Одесской области. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ.

    Кроме того, в портах Черноморска и Днепро-Бугского были поражены четыре морских судна, которые, как уточнили в ведомстве, осуществляли доставку грузов в интересах ВСУ. Другие детали произошедшего в сообщении министерства не приводятся.

    Минобороны накануне сообщило о поражении ударными беспилотниками трех сухогрузов на рейде порта Одесса, задействованных в интересах ВСУ.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили плавучий док для подводных дронов ВСУ, резервуары с ГСМ и несколько транспортных судов.

    В ночь на 12 июля высокоточное оружие и беспилотники уничтожили на побережье Одесской области места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии.

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    15 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    Атакованы АЗС в Житомирской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АЗС получила повреждения в Житомирской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

    Бунечко сообщил о происшествии на автозаправочной станции, передает ТАСС.

    Согласно заявлению руководителя области, пострадавшая АЗС находится на севере региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 украинских автозаправок за 12 дней.

    Бывший министр инфраструктуры страны Андрей Пивоварский заявил о потере более 150 станций за два месяца.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил кратное усложнение переброски войск ВСУ из-за ликвидации топливной инфраструктуры.

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    15 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Бойцы ВС РФ рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки расширили зону безопасности и узнали, как командирами взводов ВСУ на Харьковском направлении становятся уклонисты и курсанты военных училищ.

    «Националисты жалуются в соцсетях на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные «офицеры», уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 500 метров. Стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    В Черниговской области массовые потери несут вражеские операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы «Северянами».

    А на Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои грохочут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров. Стрелковые бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень их окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области.

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    14 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Чешский политик Крживка осужден за поддержку СВО

    Чешский политик Павел Крживка получил условный срок за поддержку СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешский политик Павел Крживка получил окончательный приговор в виде условного заключения за публичную поддержку действий России на Украине и ношение символики спецоперации.

    Верховный суд Чехии оставил в силе приговор бывшему руководителю регионального отделения Партии зеленых Павлу Крживке за поддержку российской спецоперации на Украине, передает ТАСС. В ноябре 2025 года политика осудили условно.

    «Свобода слова относится к основным правам демократического общества, однако имеет свои границы», – заявила пресс-секретарь суда Габриэла Томичкова. По ее словам, действия чешского политика оказались несовместимы с гражданскими свободами.

    Ранее районный суд города Пардубице назначил Крживке шесть месяцев условного заключения с испытательным сроком на два года. Весной 2024 года он прошел по центру города в толстовке с символом «Z», надписью «За победу» и нашивкой российского флага. Фотографии с акции политик опубликовал в интернете, после чего они разошлись по чешским СМИ. Суд постановил, что таким образом Крживка систематически выражал свое отношение к событиям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор поддержавшей СВО учительнице Мартине Беднаржовой. Позднее суд в Праге приговорил педагога к семи месяцам условного заключения.

    В Латвии суд назначил гражданину России год тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

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    15 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Прилет авиабомбы ФАБ-3000 по объекту ВСУ в Херсоне попал на видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространилось видео с разведывательного дрона, запечатлевшее мощный взрыв ФАБ-3000 по пункту временной дислокации украинской бригады в Херсоне.

    В Telegram-канале «Изнанка» опубликовано видео, которое представляет собой кадры объективного контроля, снятые разведывательным дроном, сообщает Lenta.ru.

    На кадрах видно попадание авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, после чего следует мощный взрыв.

    В подписи к ролику говорится, что удар пришелся по пункту временной дислокации 414-й отдельной бригады противника. Ранее Вооруженные силы России уже демонстрировали применение ФАБ-3000, сняв уничтожение пункта дислокации украинской бригады в Запорожье.

    Ранее истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции украинских военных возле Орехова в Запорожской области авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК.

    Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР тяжелой авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК.

    Самолеты ВКС России поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500.

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    14 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Шуваев проверил работу гуманитарного центра в Шебекино и посетил позиции «БАРС-Белгород»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил Шебекино, где ознакомился с работой гуманитарного центра и встретился с местными жителями.

    В ходе визита врио главы региона проверил, как организована помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за обстановки в приграничье. По словам Шуваева, во время общения с жителями удалось определить, каких направлений поддержки не хватает и какие меры необходимо дополнительно внедрить. Об этом он написал в своем канале в Max.

    Сейчас гуманитарный центр ежемесячно выдает продуктовые наборы многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп, родственникам участников СВО и одиноким пенсионерам.

    Семьи до трех человек получают один пакет продуктов, а более крупные ячейки общества – два. С момента открытия учреждения поступило около 1700 обращений, выдано аналогичное количество наборов. Жители отселенных пунктов могут запросить поддержку в сельских администрациях.

    Маломобильным гражданам продукты еженедельно доставляют около 30 волонтеров «Единой России» и отряда «БАРС-Белгород». В будущем объем помощи планируется расширить за счет поставок лекарств, топлива и генераторов. Шуваев поблагодарил добровольцев и бойцов за самоотверженность.

    Пункт дислокации добровольческого подразделения «БАРС-Белгород» Шуваев также посетил вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Там они обсудили с бойцами текущую ситуацию в приграничье, вопросы защиты населенных пунктов, работы систем оповещения и повышения мобильности подразделений.

    «Вопрос безопасности остается приоритетом номер один. По каждому направлению будем принимать конкретные решения», – подчеркнул врио губернатора.

    По словам Шуваева, регион продолжает усиливать отряд «БАРС-Белгород», увеличивать его численность и развивать подготовку специалистов, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

    «Мы последовательно усиливаем отряд «БАРС-Белгород» и наращиваем его численность, постоянно обучаем борьбе с БПЛА. Выстроена система инструкторов, лучшие расчёты ежедневно передают свой опыт и знания», – сообщил глава региона.

    Он отметил, что подготовка дает практический результат: несмотря на рост интенсивности атак, эффективность перехватов повышается, что позволяет снижать возможный ущерб и сохранять жизни людей.

    «Хочу поблагодарить бойцов за ратный труд: они держат удар», – сказал Александр Шуваев.

    Также в ходе рабочей поездки Шуваев вместе с Кириенко и заместителем министра здравоохранения РФ Евгенией Котовой посетил Белгородскую областную детскую клиническую больницу.

    Гости навестили годовалую девочку, пострадавшую 6 июля в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородском округе. Ребенок получил множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. По словам Шуваева, сейчас девочка идет на поправку и в ближайшее время будет готовиться к выписке.

    «Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» – отметил глава региона.

    Во время визита также осмотрели завершающийся монтаж модульного приемного отделения детской областной больницы, которое строится в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь нового корпуса превышает 1,4 тыс. кв. метров, он будет работать круглосуточно. По словам Шуваева, открыть объект планируется до конца июля.

    Кроме того, медицинским работникам вручили государственные и ведомственные награды. Согласно указу президента России, коллектив Белгородской областной детской клинической больницы удостоен ордена Пирогова.

    Обращаясь к врачам, Александр Шуваев поблагодарил их за работу в условиях специальной военной операции.

    «Уважаемые врачи, с начала специальной военной операции вы в максимально сложных условиях сохраняете жизни и здоровье наших жителей. На вашем счету – сотни спасенных людей. Спасибо за ваш самоотверженный и нелегкий труд», – подчеркнул врио губернатора.

    Ранее федеральный центр оказал всестороннюю поддержку пострадавшим от атак ВСУ жителям Белгородской области. В конце июня в результате целенаправленного удара по Шебекинскому округу погиб один мирный житель. Партия «Единая Россия» направила в регион более 130 тонн гуманитарной помощи.

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    14 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к столице. Всего с начала суток было уничтожено 36 дронов.

    «Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 летевших на Москву беспилотников. Накануне военные сбили 24 вражеских дрона на подлете к столице.

    В конце прошлого месяца средства ПВО ликвидировали семь направлявшихся к городу аппаратов.

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    14 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    Боец расчета FPV-дронов рассказал краснодарским студентам о службе в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий отдельного батальона беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Дмитрий Михайлов, уроженец Краснодарского края, принял участие в видеоконференции со студентами Пашковского сельскохозяйственного колледжа Краснодара. В ходе встречи он рассказал о своем решении подписать контракт, условиях службы и работе расчета FPV-дронов.

    По словам военнослужащего, решение отправиться на службу он принял осознанно, сообщает канал «Герои спецоперации Z» в Max. Сейчас основной задачей бойца на фронте является уничтожение украинских дронов, таких как R-18, Shark и «Лелека».

    «Я сам из Краснодара, получил среднее специальное образование по направлению "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". Я женат, у меня двое детей. Контракт подписал уже после медкомиссии и только потом уведомил своих родственников. Поначалу они переживали, беспокоились, но сейчас очень сильно меня поддерживают. Мы обязательно победим, и все это закончится», – рассказал Дмитрий.

    Во время видеоконференции студенты интересовались подготовкой специалистов войск беспилотных систем, организацией службы, обеспечением военнослужащих и уровнем денежного довольствия. Военнослужащий отметил, что подразделение полностью обеспечено всем необходимым, а бытовые условия позволяют выполнять поставленные задачи.

    «Позиция находится под землей. Все условия есть, больше скажу – у нас даже баня есть. Мы полностью всем обеспечены, все в достатке», – отметил он.

    Рассказывая о денежном довольствии, Дмитрий сообщил, что его ежемесячные выплаты превышают 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено дополнительное премирование за выполнение боевых задач.

    «За каждый сбитый беспилотник самолетного типа военнослужащие получают премию в размере 100 тысяч рублей. Бывает, что за день кто-то уничтожает два-три таких аппарата», – рассказал боец.

    По словам Дмитрия, в подразделении служат как опытные военнослужащие, так и молодые бойцы, а коллектив отличается высокой сплоченностью.

    В завершение встречи он поблагодарил студентов за интерес к службе и выразил уверенность в успешном выполнении поставленных задач.

    Ранее Министерство обороны зафиксировало рост интереса студентов к службе в войсках беспилотных систем. Студент Российского технологического университета Алексей Галаев подписал контракт для освоения управления дронами.

    Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили замаскированный украинский беспилотник R-18.

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    15 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Украинский пленный пообещал ликвидировать командование ВСУ после обмена

    Украинский пленный Шабанов обещал взрывать машины ТЦК после обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский военнопленный Геннадий Шабанов заявил, что после возможного обмена намерен ликвидировать командование ВСУ и атаковать машины ТЦК.

    Украинский пленный Шабанов попросил внести его в списки на обмен, пообещав ликвидировать командование ВСУ и взрывать машины ТЦК, передает ТАСС.

    По его словам, во время допроса, он обозначил все координаты, где служил.

    «Я готов ликвидировать командование ВСУ. Готов закладывать закладки под машины ТЦК для их ликвидации. ТЦК – это такие люди, которых не жалко. Людей вырывают с улиц, хромых, больных догоняют, бьют, потом на передок кидают», – заявил Шабанов.

    По данным силовых структур, Шабанов служил пограничником, он родом с Сумской области, из города Глухов. Там уточнили, что он сдался в плен российским военным сразу после переброски на передовую, не оказав сопротивления. По словам силовиков, сам Шабанов рассказывал, что около четырех с половиной лет нес службу в нарядах и на наблюдательных пунктах и считал неправильным, когда опытные националисты находятся в тылу, а насильно мобилизованных граждан без подготовки отправляют на передний край, фактически «на мясо».

    Представители силовых структур подчеркнули, что не верят в искренность намерений военнопленного. По их словам, Шабанов проявил себя как трус, поэтому его обещания не вызывают доверия. Они добавили, что пленный останется в неволе, а после обмена, если он откажется выполнять данные обещания, будет опубликована еще одна часть видео с его участием.

    Украинский военнопленный Николай Пилипчук заявил о намерении передать российским военным координаты территориального центра комплектования на Украине для удара по нему.

    Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей стали чаще передавать российским военным координаты объектов ВСУ на фоне всеобщей неприязни к сотрудникам территориальных центров комплектования.

    Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов рассказал о создании на Украине групп для поимки и «наказания» работников территориальных центров комплектования.

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    15 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    На ЗАЭС предположили цель минирования подъездных дорог боевиками ВСУ

    На ЗАЭС назвали попыткой изоляции Энергодара минирование дорог ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ минированием подъездных дорог к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пытаются изолировать город-спутник Энергодар, считает директор по коммуникациям Евгения Яшина.

    «Сохраняется угроза минирования подъездных дорог. Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения», – заявила она РИА «Новости».

    Яшина пояснила, что такие действия ВСУ серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.

    Ранее стало известно, что ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую АЭС, используя дистанционное минирование путей из соседних населенных пунктов. По этой же причине затруднена доставка запасов топлива для дизель-генераторов на станцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома 10 июля заявил о сотнях атак на ЗАЭС, а также о том, как МАГАТЭ участвует в разминировании ЗАЭС. Лихачев 12 июля сообщил, что в Энергодаре в результате атак ВСУ погибли четыре человека.


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    15 июля 2026, 06:29 • Новости дня
    Российские военные продвинулись южнее Красного Лимана

    Войска России заняли новые рубежи в лесах к югу от Красного Лимана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие РФ продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана в ДНР и заняли новые рубежи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие заняли новые рубежи к югу от Красного Лимана в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Об успешных действиях армии сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята заняли новые рубежи и позиции южнее Красного Лимана, где продвинулись в лесистой местности», – отметил он.

    Кроме того, эксперт добавил, что украинская армия заметно снизила количество контратак на данном участке фронта. Попытки противника вернуть ранее утраченные позиции стали происходить значительно реже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически прекратили попытки возврата утраченных рубежей в районе Красного Лимана.

    Российские военнослужащие комбинированными ударами ликвидировали пытавшуюся выйти из окружения роту противника.

    Бойцы Вооруженных сил Украины спрятались от открытого боя в подвалах городских зданий.

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    15 июля 2026, 09:37 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ сообщил о взорванной мышами иностранной мине

    Иностранная мина самопроизвольно взорвалась у бойцов ВСУ из-за мышей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противопехотная мина иностранного производства, полученная подразделением ВСУ, оказалась настолько хрупкой, что после повреждения погрызшими ее мышами сдетонировала сама, сообщил пленный Илья Лурин.

    Украинские военные столкнулись с непредвиденной детонацией иностранной противопехотной мины после того, как ее повредили мыши, передает РИА «Новости». Об инциденте рассказал сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины Илья Лурин.

    «У каждого по автомату своему АК-74, 12 пачек патронов, три гранаты и одна противопехотная мина – или финская, или турецкая. Там такая прозрачная трубка... напоминает какую-то капельницу, один в один. И в ней вакуум. И самая большая проблема, что ее нельзя повреждать, потому что если она где-то пробьется, ее уже никак не сделаешь», – пояснил пленный.

    По словам военного, грызуны испортили трубку, из-за чего единственный боеприпас пришел в негодность. В результате поврежденная мина взорвалась самопроизвольно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грызуны ранее уничтожили экологичные провода на поставленных Украине западных боевых машинах.

    Российские военнослужащие обнаружили в Запорожской области замаскированную под инопланетную тарелку украинскую мину.

    Боевики ВСУ на Добропольском направлении применяют спрятанные под комки грязи самодельные взрывные устройства.

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