Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Суд в Латвии приговорил гражданина России за поддержку СВО
Власти Латвии осудили гражданина России Сергея Хроменкова к году тюрьмы и выдворению за публикацию видеороликов в TikTok с поддержкой российских военных, сообщил портал Delfi.
Курземский окружной суд в латвийском Вентспилсе приговорил гражданина России Сергея Хроменкова к одному году лишения свободы за публикацию видеороликов в TikTok, передает ТАСС.
После отбывания наказания россиянин будет выдворен из Латвии и не сможет возвращаться в страну на протяжении четырех лет.
Суд установил, что в своих видеороликах Хроменков выражал поддержку действиям российских Вооруженных сил на Украине, а также использовал запрещенную в Латвии георгиевскую ленту и демонстрировал российский флаг.
На процессе сам Хроменков свою вину не признал, заявив: «Мои высказывания были реакцией на дискриминацию русскоязычного населения в Латвии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии решили выдворить более 800 граждан России. Россия подготовила комплекс мер помощи для депортированных из Латвии россиян. Москва организует поддержку и помощь пожилым людям, оказавшимся без жилья после депортации.