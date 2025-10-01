Песков заявил о провокациях Европы против судоходства на Балтике

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что в различных акваториях, включая Балтийское море, прибрежные европейские страны предпринимают множество действий, которые не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства, передает ТАСС.

«Иногда это заставляет наши вооруженные силы принимать, скажем так, меры, призывающие к порядку», – подчеркнул Песков. По его словам, такие действия необходимы для поддержания безопасности и порядка в акваториях.

Также представитель Кремля отказался комментировать сообщения СМИ о задержании у берегов Франции нефтяного танкера по подозрению в нарушении санкций. Он пояснил, что не располагает никакой информацией о конкретном судне и не может сказать, о каком судне идет речь.

Ранее военно-морские силы Швеции провели проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге.