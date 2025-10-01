Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Песков заявил о провокациях Европы против судоходства на Балтике
Российские вооруженные силы иногда вынуждены принимать меры в ответ на провокации со стороны европейских государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в различных акваториях, включая Балтийское море, прибрежные европейские страны предпринимают множество действий, которые не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства, передает ТАСС.
«Иногда это заставляет наши вооруженные силы принимать, скажем так, меры, призывающие к порядку», – подчеркнул Песков. По его словам, такие действия необходимы для поддержания безопасности и порядка в акваториях.
Также представитель Кремля отказался комментировать сообщения СМИ о задержании у берегов Франции нефтяного танкера по подозрению в нарушении санкций. Он пояснил, что не располагает никакой информацией о конкретном судне и не может сказать, о каком судне идет речь.
Ранее военно-морские силы Швеции провели проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге.