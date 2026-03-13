Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Песков заявил о гордости за голосовавших за воссоединение с Россией крымчан
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что население Крыма сделало свой выбор в полном соответствии с международным правом, передает ТАСС.
«Что касается нас, то мы всех призываем вспомнить все население Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с Россией», – сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что страна гордится своими гражданами, а Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью государства. Такое заявление прозвучало в ответ на слова Владимира Зеленского в интервью Politico, где тот отказался считать людьми участников голосования за возвращение в состав России.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Владимира Зеленского о жителях Крыма.
Президент Владимир Путин назвал севастопольцев и крымчан гордостью России.
Путин охарактеризовал воссоединение региона с Родиной историческим выбором.