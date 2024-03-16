Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.17 комментариев
Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин позвонил руководству Крыма и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что Путин поздравил по телефону главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова, занимавших посты мэра Севастополя Алексея Чалого и полпреда президента в Крымской федеральном округе Олега Белавенцева, передает ТАСС.
Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.