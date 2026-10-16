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Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США
Москва и Вашингтон прорабатывают коммерческие условия контрактов по экспорту российского дизельного топлива, сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.
Новак в интервью ИС «Вести» сказал, что Россия и Соединенные Штаты ведут плотную совместную работу по вопросам поставок горючего на уровне министерств энергетики и топливных компаний.
«И сейчас, буквально в это время, идет проработка коммерческих условий, коммерческих контрактов по поставкам дизельного топлива в Соединенные Штаты Америки», – подчеркнул Новак.
Вице-премьер добавил, что Россия традиционно занимает около 10% мирового рынка дизельного топлива, и часть произведенного объема будет направлена на внешние рынки по распоряжению правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак назвал взаимовыгодной сделку России и США по поставкам дизеля.
В четверг он обозначил сроки первых поставок российского топлива американской стороне.
В среду вице-премьер подтвердил начало прямых поставок энергоносителя в Соединенные Штаты.