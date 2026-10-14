Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российское дизельное топливо будет экспортироваться на мировой рынок и поставляться в Соединенные Штаты напрямую. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».

«В соответствии с договоренностями поставки будут на мировые рынки, и в том числе в Соединенные Штаты Америки напрямую», – сказал Новак, отвечая на вопрос о направлениях экспорта.

Вице-премьер также добавил, что ранее Россия поставляла на рынок 10-15% мирового потребления дизельного топлива, и к концу года выйдет примерно на тот же уровень. По его словам, этого объема будет достаточно, чтобы он влиял на балансировку спроса и предложения.

«Мы можем к концу года выйти на уровень 3-3,5 млн тонн. Это тот уровень, который ранее Россия поставляла на мировые рынки уже. Это и есть те самые более 10% мирового рынка», – добавил Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки двух стран из-за санкций ЕС.

В понедельник Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля.

Ранее глава Минфина США назвал поставки российского горючего выгодными для американцев.