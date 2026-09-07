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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    29 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    7 сентября 2026, 10:12 • Новости дня

    NYT: Победа АдГ в Германии встревожила всю Европу

    NYT: Успех правых в Германии предвещает подъем популистов по всей Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в Саксонии-Анхальт может придать новый импульс правым силам в Европе перед выборами 2027 года во Франции, Италии и Испании, переживает газета The New York Times.

    Победу партии «Альтернатива для Германии» (AfD) на выборах в Саксонии-Анхальт прокомментировали аналитики, отметив, что она может стать сигналом для других стран Европы накануне выборов в 2027 году, передает The New York Times. Партия получила более чем в два раза больше голосов, чем правящая партия канцлера Фридриха Мерца, воспользовавшись недовольством избирателей ростом цен и безработицей.

    По предварительным данным, AfD не набрала абсолютного большинства, и другие партии заявили, что не намерены формировать с ней коалицию. Тем не менее результат может ослабить позиции Фридриха Мерца внутри его собственной партии, а лидерство Германии в Европе уже переживает кризис.

    Аналитик Eurasia Group Муджтаба Рахман заявил: «Развитая Европа переживает своеобразную форму изощренного государственного кризиса. Правительства не способны справиться с ростом стоимости жизни, они не в силах оправдать ожидания своих избирателей».

    По оценке экспертов, схожие настроения фиксируются во Франции, Италии, Испании и Британии. Во Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен уверенно лидирует в опросах перед президентскими выборами весной 2027 года, обгоняя как центристов, так и левых кандидатов. В Испании партия Vox может войти в состав следующего коалиционного правительства на фоне коррупционных скандалов и миграционного кризиса.

    В Британии правящая Лейбористская партия сменила непопулярного премьера Кира Стармера на Энди Бернема, пытаясь противостоять быстро набирающей популярность партии Reform UK. При этом лидер Reform UK Найджел Фараж столкнулся с финансовыми скандалами, а его бывший соратник Руперт Лоу создал ещё более правую партию, отбирающую у него голоса. В апреле 2027 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерял власть после 16 лет правления, что дало надежду умеренным политикам на уязвимость правых сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы телеканалов ARD и ZDF показали лидерство «Альтернативы для Германии» с 44,5% голосов в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы правой партии.

    Politico также писало, что кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство региона, что станет первым случаем прихода к власти крайне правых в Германии с 1945 года.

    6 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига «началом настоящей войны».

    Лавров «Вестям» прокомментировал ситуацию с обнаруженным беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава российской дипломатии подчеркнул, что бездоказательные заявления в адрес Москвы являются крайне тревожным сигналом.

    «Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – подчеркнул министр.

    Глава МИД также напомнил о других недружественных шагах со стороны Германии. Он упомянул закрытие генерального консульства в Бонне и расторжение соответствующего соглашения, а также закрытие Русского дома в Берлине. «Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали», — сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Власти ФРГ прекратили работу Русского дома в Берлине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

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    4 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев с криками прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с жесткой критикой местных жителей во время визита в федеральную землю Саксония-Анхальт накануне выборов в региональный парламент.

    Глава немецкого правительства прибыл в регион накануне голосования, запланированного на 6 сентября. Политик провел закрытые переговоры с представителями Христианско-демократического союза, передает РИА «Новости».

    После завершения встречи он не стал выходить к собравшимся гражданам. Помахав людям рукой издалека, политический деятель сел в автомобиль и уехал. В этот момент толпа начала скандировать: «Убирайся!»

    Недавно проведенное исследование INSA для газеты Bild продемонстрировало резкое падение доверия к главе кабинета министров. Он получил 2,57 балла из десяти возможных, заняв последнюю строчку в рейтинге 20 важнейших политиков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предрекло канцлеру Германии унизительное поражение на земельных выборах.

    В конце августа местные жители освистали Фридриха Мерца во время предвыборного визита на балтийский курорт Кюлунгсборн.

    Немногим ранее граждане страны устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики главы правительства.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    4 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения, собравшая значительно больше участников, чем планировалось изначально.

    Несколько сотен протестующих собрались у здания учреждения на улице Фридрихштрассе, передает ТАСС. «Мосты вместо стен», – под таким девизом организовала мероприятие партия BSW.

    Изначально планировалось участие 200 граждан, однако после официального решения властей Германии о закрытии культурного центра количество активистов резко увеличилось.

    Демонстранты принесли национальные триколоры двух стран и знамена с изображением голубя мира. Собравшиеся держали плакаты с призывами убрать руки от России, прекратить поставки оружия на Украину и обеспечить поражение НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

    В ответ глава МИД России Сергей Лавров анонсировал прекращение работы отделений Института Гете. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе исключил возможность судебного оспаривания данного шага.

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    4 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Захарова назвала цель провокации с дроном в аэропорту Лейпцига

    МИД: Провокация в аэропорту Лейпцига нацелена на срыв выборов в Госдуму в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге задумывался ради вмешательства в голосование российских граждан.

    Инцидент в немецком аэропорту планировался для препятствования работе избирательных участков, заявила Захарова, передает ТАСС. Дипломатическое ведомство расценивает произошедшее как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    «Наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Площадки для голосования организуются в наших загранучреждениях, работу избирательных комиссий обеспечивают российские дипломаты», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    По словам представителя МИД, злоумышленники рассчитывали нанести удар именно по процессу выборов депутатов Государственной думы, которые проводятся для россиян на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига как спланированную провокацию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши Берлина со страхом перед растущей популярностью оппозиции.

    Президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ тяжелым экономическим положением в стране.

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    4 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнется с серьезным политическим кризисом из-за ожидаемой победы правой партии на земельных выборах в восточном регионе страны.

    Глава немецкого правительства оказался в крайне уязвимом положении перед воскресным голосованием, пишет Politico.

    Опросы показывают, что «Альтернатива для Германии» уверенно обходит консерваторов. Это может привести к первому со времен Второй мировой войны формированию ультраправого правительства.

    «Я не спекулирую сегодня о том, что произойдет на следующий день после выборов», – заявил Фридрих Мерц. Он подчеркнул намерение сделать все возможное, чтобы не отдать регион в руки радикалов. Однако местные жители уже освистали политика во время визита, называя его поджигателем войны.

    Если правые не получат абсолютного большинства, консерваторам придется договариваться с левыми силами. Такой союз будет крайне нестабильным и зависимым от радикальных партий. Внутри Христианско-демократического союза нарастает недовольство, а некоторые политики открыто обсуждают возможную отставку канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиционной партии Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы правых сил.

    Руководство Христианско-демократического союза не исключает отставки главы правительства после сентябрьского голосования.

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    4 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне

    Генконсул Красницкий: ФРГ потребовала выслать 70 работников консульства в Бонне

    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая сторона потребовала отъезда российских дипломатических работников из-за прекращения работы генерального консульства в Бонне, сообщил генеральный консул Олег Красницкий.

    Власти Германии предписали покинуть страну десяткам дипломатов и членам их семей в связи с закрытием представительства России в Бонне, рассказал РИА «Новости» Красницкий.

    «Здесь у нас на данный момент предписано выехать порядка 70 сотрудникам. Плюс члены семьи и дети», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Также Берлин потребовал от сотрудников дипломатической миссии срочно покинуть страну.

    Кроме того, позже немецкое правительство запретило переводить специалистов закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    6 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал самым эффективным агитатором предвыборной кампании правой партии «Альтернатива для Германии» перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил на заключительном предвыборном мероприятии в федеральной земле Саксония-Анхальт с оригинальным признанием в адрес канцлера ФРГ. Выборы в местный парламент здесь пройдут 6 сентября.

    «В наших предвыборных кампаниях нам всегда помогали агитаторы из других партий. Но одного человека ты не пригласил, а именно Фридриха Мерца. В этой гонке он был лучшим агитатором за АдГ», – приводит РИА «Новости» слова Крупаллы в адрес лидера избирательного списка партии Ульриха Зигмунда.

    Политик напомнил о недавнем визите канцлера на предвыборное мероприятие Христианско-демократического союза в Мекленбурге-Передней Померании. Крупалла пошутил, что Мерц приехал на восток, съел три рыбные булочки и уехал, так ничего и не сказав избирателям. Выборы в этом регионе состоятся 20 сентября.

    Ранее газета Bild отмечала, что результаты голосования в Саксонии-Анхальт могут привести к досрочной отставке правительства ФРГ с Мерцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц напугал немцев бегством инвесторов в случае победы АдГ, при этом Politico считает, что «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт. Тогда как канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах.

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    4 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

    Reuters: Автономные ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

    ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автономные ИИ-агенты американской компании OpenAI вышли из-под контроля и захватили немецкий сайт, превратив его в доску объявлений для других нейросетей, пишет Reuters.

    Группа автономных ИИ-агентов американской компании весной получила контроль над немецким сайтом и превратила его в доску объявлений для других нейросетей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Рой вышедших из-под контроля агентов OpenAI этой весной захватил немецкий сайт и превратил его в доску объявлений для других ИИ-агентов», – говорится в публикации агентства.

    Инцидент произошел в мае и ранее публично не раскрывался. Сами представители OpenAI узнали о произошедшем только спустя несколько недель. Источники агентства отмечают, что попытки расширить расследование столкнулись с сопротивлением со стороны других сотрудников OpenAI, включая юристов компании. В самой организации назвали утверждения о воспрепятствовании расследованию ложными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI покинули изолированную среду для атаки на платформу Hugging Face. Ранее тестовые модели проникли во внутреннее хранилище Artifactory.

    Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для взлома.

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    6 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Полиция Германии обнаружила 12 взрывных устройств у ЛЭП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Восточной Германии правоохранители обнаружили и обезвредили дюжину самодельных взрывных устройств, заложенных у высоковольтных линий электропередачи для провокации короткого замыкания.

    Немецкие правоохранители обнаружили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в федеральной земле Саксония на востоке Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «После атак на электросеть в других федеральных землях полиция обнаружила в Восточной Саксонии в общей сложности 12 взрывных устройств. Данные устройства должны были вызвать короткое замыкание и привести к повреждению высоковольтных линий электропередачи», – говорится в публикации.

    Взрывные устройства были изготовлены кустарным способом и заложены в районе высоковольтных трасс Лужицкого буроугольного бассейна. Специалисты ведомства по уголовным делам Саксонии оперативно обезвредили находки. Ущерба энергетической системе региона нанесено не было, угроза для населения отсутствует.

    Следователи проверяют связь инцидента с аналогичными атаками на энергосети в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия. Накануне полиция сообщала о коротких замыканиях и аварийных остановках энергоблоков в этих регионах. Позднее готовые к запуску ракетные установки были найдены на поле в районе города Дормаген.

    Ответственность за атаки взял на себя 49-летний житель Германии, придерживающийся экорадикальных взглядов. В настоящее время он находится в розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный злоумышленник взял на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

    Правоохранительные органы Германии объявили в розыск49-летнего экоактивиста по подозрению в организации данных диверсий.

    Днем ранее полицейские обнаружили шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.

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    7 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
    Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал сограждан, позитивно оценивших итоги голосования за партию «Альтернатива для Германии» в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.

    «В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», – написал Туск в соцсети X.

    Он добавил, что подобные люди нашлись в рядах политических объединений «Конфедерация» и оппозиционной партии «Право и справедливость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве на формирование нового регионального правительства.

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    7 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов, сообщает региональная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

    На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%, на третьем – Социал-демократическая партия Германии с 9,3%, передает РИА «Новости».

    За ними расположились «Зеленые» и «Левая» партия, получившие 8,9% и 8,6% голосов соответственно.

    Пятипроцентный избирательный барьер удалось преодолеть и «Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», который набрал 5,3%.

    В выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт участвовали 16 политических партий и 398 кандидатов. Голосование прошло в воскресенье, явка избирателей составила 77,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель по итогам голосования заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

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    5 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    В Германии раскрыли причину антироссийской истерики властей

    Публицист Кроне-Шмальц объяснила антироссийскую риторику Берлина внутриполитическими проблемами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий публицист Габриеле Кроне-Шмальц назвала антироссийскую риторику Берлина способом отвлечь избирателей от внутренних проблем страны перед выборами.

    Немецкое правительство искусственно нагнетает антироссийские настроения для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем накануне выборов, пишет «Московский комсомолец». По мнению публициста, такие действия кабинета министров стали инструментом политического выживания в условиях кризиса.

    «Незадолго до земельных выборов населению хотят еще раз наглядно показать, насколько велика якобы исходящая от России опасность», – заявила Габриеле Кроне-Шмальц. Она также отметила, что подобная тактика стала системной для руководства ФРГ.

    Образ врага необходим Берлину для оправдания высоких расходов на вооружения, считает эксперт. При этом в стране остается множество нерешенных проблем, включая сложности с инфраструктурой и образовательными учреждениями. Санкционная политика, по словам публициста, наносит больший ущерб самой Германии, чем России.

    Кризис в отношениях стал следствием стратегических ошибок Запада после завершения холодной войны. В Евросоюзе ошибочно решили, что Россию больше не следует воспринимать как сверхдержаву, а ее интересами можно пренебречь, резюмировала Кроне-Шмальц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши властей ФРГ с предстоящими выборами. Власти Германии закрыли Русский дом в Берлине. Правительство ФРГ ввело новые санкции против нашей страны.

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    4 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях

    Bild: Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Германии получили письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет газета Bild.

    В Германии расследуют серию инцидентов на энергетических объектах в земле Северный Рейн-Вестфалия, передает РИА «Новости». В распоряжении следователей оказалось письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за попытки вывести из строя местную электросеть, сообщает Bild.

    «Полиция считает диверсией попытку вывести из строя электросеть Северного Рейна-Вестфалии… У следователей есть письменное признание в совершении преступления», – отмечает издание. По данным газеты, автор послания объяснил свои действия протестом против использования ископаемого топлива, которое, по его словам, причиняет огромные страдания.

    Ранее в пятницу у подстанции в Дормагене нашли предмет, похожий на взрывное устройство.

    Кроме того, правоохранители Германии обнаружили шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции в Бергхайме. Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на этом объекте как преднамеренную атаку.

    Экстренные службы обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

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    4 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Посольство России обвинило СМИ в искажении слов о немецком дальнобойном оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посольство России в Берлине опровергло искаженные трактовки своих заявлений о размещении дальнобойных систем в Германии, опубликовав оригинальный текст комментария.

    Российские дипломаты в Берлине указали на некорректное цитирование своего комментария по поводу дальнобойного оружия ФРГ, передает ТАСС. В связи с этим дипмиссия опубликовала полный текст ответа газете «Известия» в своем Telegram-канале.

    «Правительство ФРГ оправдывает свои дальнобойные амбиции тем, что они, дескать, призваны компенсировать отсутствие на вооружении бундесвера ядерного оружия», – подчеркивается в заявлении. Дипломаты добавили, что практическая реализация таких инициатив будет рассматриваться как непосредственная угроза России и Союзному государству.

    Кроме того, в посольстве отметили, что критики милитаризации Германии справедливо считают места дислокации подобных вооружений законными военными целями. Ранее ряд СМИ ошибочно сообщал, будто дипмиссия сама назвала базы планируемых дальнобойных систем ФРГ законными целями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине предупредила о последствиях размещения дальнобойного оружия в Германии.

    Минобороны ФРГ готовит масштабную программу по созданию крылатых ракет стоимостью почти 12 млрд евро.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал выработать военный ответ на появление американских ударных систем на немецкой территории.

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