NYT: Успех правых в Германии предвещает подъем популистов по всей Европе

Tекст: Елизавета Шишкова

Победу партии «Альтернатива для Германии» (AfD) на выборах в Саксонии-Анхальт прокомментировали аналитики, отметив, что она может стать сигналом для других стран Европы накануне выборов в 2027 году, передает The New York Times. Партия получила более чем в два раза больше голосов, чем правящая партия канцлера Фридриха Мерца, воспользовавшись недовольством избирателей ростом цен и безработицей.

По предварительным данным, AfD не набрала абсолютного большинства, и другие партии заявили, что не намерены формировать с ней коалицию. Тем не менее результат может ослабить позиции Фридриха Мерца внутри его собственной партии, а лидерство Германии в Европе уже переживает кризис.

Аналитик Eurasia Group Муджтаба Рахман заявил: «Развитая Европа переживает своеобразную форму изощренного государственного кризиса. Правительства не способны справиться с ростом стоимости жизни, они не в силах оправдать ожидания своих избирателей».

По оценке экспертов, схожие настроения фиксируются во Франции, Италии, Испании и Британии. Во Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен уверенно лидирует в опросах перед президентскими выборами весной 2027 года, обгоняя как центристов, так и левых кандидатов. В Испании партия Vox может войти в состав следующего коалиционного правительства на фоне коррупционных скандалов и миграционного кризиса.

В Британии правящая Лейбористская партия сменила непопулярного премьера Кира Стармера на Энди Бернема, пытаясь противостоять быстро набирающей популярность партии Reform UK. При этом лидер Reform UK Найджел Фараж столкнулся с финансовыми скандалами, а его бывший соратник Руперт Лоу создал ещё более правую партию, отбирающую у него голоса. В апреле 2027 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерял власть после 16 лет правления, что дало надежду умеренным политикам на уязвимость правых сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы телеканалов ARD и ZDF показали лидерство «Альтернативы для Германии» с 44,5% голосов в Саксонии-Анхальт.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы правой партии.

Politico также писало, что кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство региона, что станет первым случаем прихода к власти крайне правых в Германии с 1945 года.