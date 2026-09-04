Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
Возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии станут законными целями, заявили в посольстве России в Берлине.
Российская дипломатическая миссия в Берлине предупредила о последствиях размещения дальнобойного оружия в Германии, пишут «Известия».
В диппредставительстве отметили, что Европа ускоряет процесс милитаризации.
«Критики безудержной германской милитаризации справедливо указывают, что места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России», – заявили в посольстве.
Собеседники издания добавили, что ФРГ совместно с Британией и Францией развернула работу по созданию арсенала дальнобойных систем. По их словам, бундесверу для сдерживания России декларируется необходимость нанесения ударов по объектам в глубоком тылу на расстоянии до двух тысяч километров. В посольстве уточнили, что немецкие власти объясняют такие амбиции отсутствием ядерного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовят масштабную программу по созданию дальнобойных ракет стоимостью почти 12 млрд евро.
Лондон и Берлин спроектируют к 2034 году новейшую крылатую ракету с радиусом действия более двух тысяч километров.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации этой страны для подготовки к военному противостоянию с Москвой.