Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Японский ученый посмертно получил Шнобелевскую премию за изучение сморкания
Японский ученый Унно посмертно получил Шнобелевскую премию за изучение сморкания
Японский исследователь Токудзи Унно посмертно удостоился Шнобелевской премии по медицине за детальное изучение процесса сморкания и его аэродинамики.
Покойный Токудзи Унно удостоился награды за исследование «Как сморкаться – аэродинамическое изучение сморкания», передает РИА «Новости».
Церемония вручения премии в этом году впервые прошла за пределами США – в Цюрихе, а ее трансляция велась на видеохостинге YouTube.
Награду по химии присудили международной команде за изучение молочных белков живородящих тараканов. Исследователи заявляют, что они содержат в три раза больше энергии, чем коровье молоко.
Премию по технологиям вручили за использование хоботков комаров в качестве высокоточных игл для 3D-принтеров.
Приз по биологии достался специалистам, которые осторожно наступали на ядовитых змей, чтобы выяснить причины их нападения на человека.
Организаторы отмечают, что Шнобелевская премия вручается за исследования, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься, подчеркивая их научную ценность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году японские ученые получили Шнобелевскую премию за исследование камуфляжа для коров.
В 2024 году другая команда из Японии удостоилась этой награды за открытие способности млекопитающих дышать через анус.