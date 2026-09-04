Японский ученый посмертно получил Шнобелевскую премию за изучение сморкания

Японский ученый Унно посмертно получил Шнобелевскую премию за изучение сморкания

Tекст: Мария Иванова

Покойный Токудзи Унно удостоился награды за исследование «Как сморкаться – аэродинамическое изучение сморкания», передает РИА «Новости».

Церемония вручения премии в этом году впервые прошла за пределами США – в Цюрихе, а ее трансляция велась на видеохостинге YouTube.

Награду по химии присудили международной команде за изучение молочных белков живородящих тараканов. Исследователи заявляют, что они содержат в три раза больше энергии, чем коровье молоко.

Премию по технологиям вручили за использование хоботков комаров в качестве высокоточных игл для 3D-принтеров.

Приз по биологии достался специалистам, которые осторожно наступали на ядовитых змей, чтобы выяснить причины их нападения на человека.

Организаторы отмечают, что Шнобелевская премия вручается за исследования, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься, подчеркивая их научную ценность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году японские ученые получили Шнобелевскую премию за исследование камуфляжа для коров.

В 2024 году другая команда из Японии удостоилась этой награды за открытие способности млекопитающих дышать через анус.