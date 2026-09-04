Сечин назвал Ормузский кризис моментом истины для мировой энергетики

Tекст: Мария Иванова

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что кризис в Ормузском проливе продемонстрировал важность альтернативных маршрутов для глобальной энергетики, передает РИА «Новости».

«Ормузский кризис стал моментом истины для мировой энергетической системы, высветив значение альтернативных логистических маршрутов», – подчеркнул он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме во Владивостоке.

Ключевым из таких направлений Сечин назвал Северный морской путь. Этот маршрут позволяет сократить время доставки грузов партнерам России в полтора-два раза и снизить расходы на треть. Он также отметил, что Китай имеет приоритетный доступ к этому пути благодаря особым отношениям между двумя странами.

Кроме того, руководитель «Роснефти» сообщил, что Пекин помог стабилизировать мировой рынок нефти на фоне ситуации в Ормузском проливе. По его словам, Китай сократил импорт сырья на 5,5 млн баррелей в сутки. Сечин добавил, что без этих мер нефтяные котировки могли бы вырасти еще на 30 долларов за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал активное освоение Северного морского пути для торговли с Россией.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил превращение северных маршрутов в ключевой логистический коридор из-за блокировки Ормузского пролива.