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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    4 сентября 2026, 09:49 • Новости дня

    Сечин назвал Ормузский кризис моментом истины для мировой энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал кризис в Ормузском проливе моментом истины для мировой энергетики и отметил стабилизирующую роль Китая на нефтяном рынке.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что кризис в Ормузском проливе продемонстрировал важность альтернативных маршрутов для глобальной энергетики, передает РИА «Новости».

    «Ормузский кризис стал моментом истины для мировой энергетической системы, высветив значение альтернативных логистических маршрутов», – подчеркнул он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме во Владивостоке.

    Ключевым из таких направлений Сечин назвал Северный морской путь. Этот маршрут позволяет сократить время доставки грузов партнерам России в полтора-два раза и снизить расходы на треть. Он также отметил, что Китай имеет приоритетный доступ к этому пути благодаря особым отношениям между двумя странами.

    Кроме того, руководитель «Роснефти» сообщил, что Пекин помог стабилизировать мировой рынок нефти на фоне ситуации в Ормузском проливе. По его словам, Китай сократил импорт сырья на 5,5 млн баррелей в сутки. Сечин добавил, что без этих мер нефтяные котировки могли бы вырасти еще на 30 долларов за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал активное освоение Северного морского пути для торговли с Россией.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил превращение северных маршрутов в ключевой логистический коридор из-за блокировки Ормузского пролива.

    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    1 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Пекин заявил о скорых военных учениях России, Китая и Монголии

    Минобороны Китая анонсировало совместные учения с Россией и Монголией

    Tекст: Мария Иванова

    В начале сентября пограничные войска России, Китая и Монголии проведут совместные маневры, на которых отработают поиск и задержание диверсионных групп.

    О предстоящих маневрах пограничников трех государств сообщило министерство обороны КНР, передает РИА «Новости».

    «В начале сентября пограничные войска Китая, России и Монголии проведут совместные учения», – заявили в ведомстве.

    Главной темой маневров, получивших название «Пограничное сотрудничество-2026», станет пресечение разведывательно-диверсионной деятельности. В приграничных районах военные отработают навыки совместного планирования операций, поиска нарушителей, нанесения ударов и задержания.

    Подобные трехсторонние тренировки организуются уже во второй раз. В китайском военном ведомстве подчеркнули, что их главная цель заключается в укреплении стратегического доверия между странами. Кроме того, учения призваны углубить взаимодействие и помочь совместному поддержанию безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Россия, Китай и Монголия провели первые совместные учения пограничников.

    В мае Москва и Пекин договорились о расширении практики совместных военных маневров.

    Летом экипажи российских и китайских боевых кораблей отработали применение безэкипажных катеров в акватории Желтого моря.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    2 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Путин: Товарооборот между Россией и Китаем станет рекордным в этом году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ожидает достижения новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Глава государства обсудил экономическое сотрудничество на полях Восточного экономического форума с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости». В ходе встречи российский лидер подчеркнул устойчивый рост коммерческих показателей двух стран.

    «На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 млрд долларов, а в 2025 году это почти 240 млрд, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд», – заявил Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие традиционно выступает ключевой площадкой для укрепления связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об увеличении товарооборота на 25% за первое полугодие.

    Президент РФ Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику в объеме двусторонней торговли.

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    2 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Венесуэла подписала соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni, предусматривающие расширение добычи углеводородов в стране.

    Церемонию подписания транслировал телеканал Venezolana de Television, передает РИА «Новости». «Подписывается контракт об участии в добыче углеводородов на ограниченной территории блока Хунин-5 между Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima и компанией Eni Venezuela», – сообщили в эфире во время церемонии в президентском дворце Мирафлорес.

    Со стороны Каракаса документы подписали министр углеводородов Паула Энао, президент государственной нефтяной компании PDVSA Эктор Обрегон и представители Венесуэльской нефтяной корпорации CVP. Иностранные компании представляли президент Chevron Venezuela Мариано Вела и руководители Eni.

    С американской компанией заключили соглашение об оплате бонуса за доступ к запасам на участках Petroindependencia. Также был подписан документ об адаптации контрактов совместных предприятий PetroBoscán, Petropiar и Petroindependencia к новому нефтегазовому законодательству Венесуэлы.

    С итальянской Eni подписали соглашение о переходе блока Хунин-5 между Eni, PDVSA и CVP, а также контракт на добычу углеводородов на этом участке. Церемония прошла в присутствии уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес и министра энергетики США Криса Райта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики США Крис Райт спрогнозировал двукратный рост добычи нефти в Венесуэле.

    Уполномоченный президента республики Делси Родригес сообщила о планах совместного освоения 17 стратегических месторождений.

    Американский лидер Дональд Трамп назвал эти договоренности крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории.

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    2 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Уганда дала своей нефти название Pearl Sweet Petroleum

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Уганды Йовери Мусевени представил официальное торговое название для добываемой в стране нефти – Pearl Sweet Petroleum.

    Слово Sweet в названии указывает на низкое содержание серы в сырье, а Pearl отсылает к известному прозвищу страны – «жемчужина Африки», передает ТАСС. «Будущие доходы от нефти должны направляться на развитие энергетики, транспортной инфраструктуры, железных дорог, университетов и других долгосрочных национальных активов, а не на увеличение потребления импортных предметов роскоши», – заявил Мусевени.

    Теперь нефтяные компании приступят к переговорам с потенциальными покупателями и нефтеперерабатывающими заводами. Коммерческую добычу планируется начать до конца 2026 года.

    Основу проекта составляют месторождения Kingfisher и Tilenga, которые разрабатывают китайская CNOOC и французская TotalEnergies соответственно.

    Извлекаемые запасы нефти в государстве оцениваются в 1,65 млрд баррелей. Ожидается, что на пике добыча достигнет 230 тыс. баррелей в сутки.

    Экспортировать сырье планируют по Восточноафриканскому нефтепроводу длиной 1 443 километра до танзанийского порта Танга. Стоимость этого проекта составляет 5 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе действующий глава Уганды Йовери Мусевени победил на президентских выборах.

    Ранее власти этой африканской страны выразили желание начать переговоры с Россией о строительстве АЭС.

    Соседняя Танзания летом предложила российским компаниям совместно разрабатывать месторождения природного газа.

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    3 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Китай заявил о готовности реализовать договоренности с Россией

    Вице-премьер Сюэсян: Китай готов реализовать договоренности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил о готовности Пекина в полной мере выполнить все договоренности, достигнутые лидерами России и Китая.

    «Китайская сторона готова полностью реализовать важные договоренности между главами государств, обеспечивая дальнейшее наращивание регионального сотрудничества на более высоком уровне, чтобы придать новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений», – заявил Сюэсян на пленарной сессии ВЭФ-2026, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что партнерство России и Китая дает плодотворные результаты под стратегическим руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина. В качестве примера успешного взаимодействия он привел формат сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России.

    Политик также подчеркнул значимость взаимного безвизового режима между двумя странами. По его словам, отмена виз способствует бурному развитию пассажирских и грузовых перевозок через пункты пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дином Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    В ходе этих переговоров российский лидер спрогнозировал достижение нового исторического рекорда во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Сам китайский вице-премьер назвал КНР крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока.

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    3 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Грузия заменила российскую нефть ливийской и казахстанской
    Грузия заменила российскую нефть ливийской и казахстанской
    @ Andre Hosper/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский нефтеперерабатывающий завод в Кулеви на Черном море впервые получил на обработку нефть из Ливии, реализовав план замены российской нефти по требованию Евросоюза, сообщает imedinews.ge, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как отмечает компания Black Sea Petroleum, которая управляет этим НПЗ, «на основании долгосрочного соглашения в порт Кулеви впервые поступила сырая нефть из Ливии в объеме 90 тыс. тонн».

    С июля НПЗ обрабатывает нефть Казахстана, начав тогда процесс замены российской нефти.

    В начале лета ЕС внес Кулевский НПЗ в санкционный список, отсрочив рестрикции до января следующего года, чтобы убедиться в отказе от российской нефти.

    МИД Грузии тогда заявил о полном соблюдении санкционного режима ЕС и выразил сожаление решением внести Кулевский НПЗ в список.

    В год НПЗ в Кулеви может обрабатывать 1,2 млн тонн сырой нефти.

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    1 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 94 доллара за баррель
    Цена нефти марки Brent превысила 94 доллара за баррель
    @ Malte Ossowski/Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость барреля нефти марки Brent во вторник превысила 94 доллара, показав рост впервые с 21 августа.

    Мировые цены на нефть во вторник показали уверенный рост на 4-5%, передает РИА «Новости». По данным торгов, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,88% по сравнению с предыдущим закрытием.

    К 19:35 по московскому времени стоимость барреля достигла 94 долларов. Минутами ранее показатель поднимался даже выше этой отметки.

    Позитивная динамика затронула и другие сорта. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 4,76%, достигнув 89,86 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа стоимость барреля нефти марки Brent превысила 94 доллара.

    Утром того же дня цена эталонного сырья преодолела рубеж в 93 доллара. В первой половине августа котировки октябрьских фьючерсов поднялись выше 88 долларов за баррель.

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    2 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин заявил о расширении энергетического сотрудничества с Китаем

    Путин: Россия и КНР наращивают сотрудничество в сфере энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике.

    На полях Восточного экономического форума Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике, передает РИА «Новости».

    «Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области – энергетике», – сказал он.

    Кроме того, президент выразил уверенность в успешных результатах совместной работы по развитию хозяйственной кооперации. Он подчеркнул, что поиск оптимальных путей взаимодействия послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между государствами.

    Глава государства напомнил, что китайский вице-премьер примет участие в восьмом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Мероприятие традиционно проходит в привязке к Восточному экономическому форуму, который продлится во Владивостоке до 4 сентября.

    В июле представители России и Китая договорились об укреплении партнерства в энергетической сфере.

    Месяцем ранее Путин анонсировал подготовку новых масштабных соглашений между странами.

    В мае глава государства сообщил о завершении строительства энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

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    2 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился с вице-премьером Китая во Владивостоке

    Путин встретился с вице-премьером Китая Сюэсяном во Владивостоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

    Путин прибыл в столицу Приморья в среду для участия в Восточном экономическом форуме. В рамках программы он провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров стала второй по счету. В июне 2025 года китайский политик уже посещал Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В четверг, 3 сентября, Путин и Сюэсян совместно выступят на пленарном заседании ВЭФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    Представитель МИД Китая Го Цзякунь накануне подтвердил визит вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна на это мероприятие.

    В прошлом году на встрече с китайским политиком глава российского государства отметил рост двустороннего товарооборота до 245 млрд долларов.

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    2 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин назвал очень теплой прошедшую встречу с Си Цзиньпином

    Путин: Встреча с Си Цзиньпином в Бишкеке была теплой и содержательной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в Бишкеке переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав их исключительно полезными.

    Путин на полях Восточного экономического форума встретился с вице-премьером госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости».

    «Только позавчера, как вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную, содержательную и очень теплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпином», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Напомним, Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул высокий уровень взаимного доверия лидеров двух стран.

    Китайский руководитель заявил о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

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    2 сентября 2026, 06:27 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва и Пекин планируют сделать безвизовый режим постоянным после соответствующего предложения президента России Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Вопрос будет проработан и согласован сторонами», – приводит ТАСС его ответ на вопрос журналистов о том, поддержал ли председатель КНР инициативу российского лидера.

    Ранее, 31 августа, на встрече в Бишкеке Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе, если китайская сторона сочтет этот шаг возможным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая отметил положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией. Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата на постоянной основе.

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    2 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    Новак заявил об отказе ОПЕК+ от новых сокращений добычи нефти

    Новак: ОПЕК+ не планирует сокращать добычу нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Организация стран-экспортеров нефти не намерена пересматривать текущие квоты в сторону уменьшения, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак подтвердил восстановление мирового спроса на нефть и отсутствие необходимости вводить дополнительные ограничения на добычу в рамках альянса, передает РИА «Новости». Подобное решение обусловлено глобальным дефицитом сырья на мировых рынках.

    «Я думаю, в текущей ситуации, складывающейся на рынке, речь не идет о том, чтобы сокращать. Мы видим, что и так рынок дефицитный», – пояснил вице-премьер.

    Он напомнил о недавних решениях альянса увеличить объемы добычи и смягчить ранее действовавшие добровольные ограничения.

    Аналитики секретариата организации также фиксируют уверенное восстановление глобального спроса на энергоресурсы.

    Ожидается, что на предстоящей воскресной встрече представители стран-участниц обсудят традиционные вопросы состояния рынка и исполнение действующих соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе государства-участники соглашения ОПЕК+ согласовали повышение предельного уровня добычи нефти.

    Ранее семь стран альянса договорились нарастить производство сырья на 188 тыс. баррелей в сутки.

    Вице-премьер Александр Новак подтвердил планы России по продолжению сотрудничества с организацией.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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