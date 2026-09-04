Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
Украина и Польша обсудили совместную заявку на чемпионат мира по футболу
Киев и Варшава приступили к обсуждению совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах, опираясь на успешный опыт Евро-2012.
Украина и Польша рассматривают возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу, пишет Politico.
Министр спорта Украины Матвей Бидный подтвердил интерес страны к подаче заявки на турнир, который может состояться в 2040-х годах.
«Ближайшая открытая дата для проведения чемпионата мира – где-то в сороковых годах… поэтому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас», – заявил Бидный. Он добавил, что у стран уже есть успешный опыт организации Евро-2012, и повторение этого сценария привлекло бы внимание инвесторов.
Любая заявка будет развиваться в совершенно иных условиях, чем Евро-2012. По оценкам украинского правительства и международных организаций, потребности страны в восстановлении составляют почти 588 млрд долларов на ближайшее десятилетие. Депутат украинского парламента Василий Мокан отметил, что совместная заявка стала бы мощным символом европейской солидарности.
Мокан подчеркнул, что окончание конфликта, прочный мир и долгосрочные гарантии безопасности являются необходимыми условиями для проведения матчей на Украине. Идея совместной заявки также обсуждалась на полях Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, однако польское министерство спорта пока не прокомментировало ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига летом признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.
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