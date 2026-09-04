Краснов обсудил цифровую модернизацию судопроизводства с Китаем и Индонезией

Tекст: Дарья Григоренко

Технологические решения в судебной системе призваны укреплять законность и доступность процессов, передает РАПСИ.

«В условиях глобальной цифровизации экономики и права крайне полезен взаимообмен передовыми технологическими решениями в судопроизводстве, которые должны эффективно работать в первую очередь на укрепление законности, прозрачности и доступности правосудия», – отметил председатель суда.

На встрече с китайским коллегой Чжан Цзюнем российская сторона выразила интерес к изучению программных комплексов нового поколения. Речь идет о системах автоматического поиска и устранения противоречий в судебной практике. Также обсуждалось развитие отечественной платформы «Правосудие онлайн».

Руководители отметили выход систем России и Китая на новый уровень стратегического партнерства. В условиях расширения БРИКС такое взаимодействие станет важнейшим элементом глобальной стабильности, подчеркнул глава российского ведомства. Он также подтвердил намерение посетить Пекин с рабочим визитом в октябре.

Кроме того, было подписано историческое соглашение о сотрудничестве с Индонезией. Стороны договорились обмениваться опытом применения передовых технологий и наблюдать за реализацией индонезийской электронной системы Е-court. Документ закладывает основу для совместных научных мероприятий и программ повышения квалификации судей.

«Одним из ключевых векторов нашего партнерства может стать цифровая модернизация судов. В этом направлении считаю важным взаимообмен опытом применения передовых технологических решений в судопроизводстве», – отметил Краснов.

Он подчеркнул, что подписанный сторонами Меморандум о взаимопонимании по вопросам судебного сотрудничества закладывает институциональную основу для проведения совместных научно-практических мероприятий, а также организации программ повышения квалификации судей, в том числе на базе Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева.

«Не сомневаюсь, что наша личная встреча послужит надежным залогом динамичного и успешного развития наших взаимовыгодных контактов на долгосрочную перспективу, будет способствовать углублению связей по всем направлениям судебной деятельности, включая формирование передовой цифровой экосистемы правосудия, отвечающей самым высоким стандартам прозрачности и верховенства закона», – сказал Краснов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Верховного суда России Игорь Краснов пообещал создать единую цифровую платформу для судов.

Позже глава инстанции анонсировал дистанционное участие граждан в процессах через портал «Госуслуги».

В ходе визита в Нью-Дели он заявил о необходимости объединения усилий судебных органов России и Индии.