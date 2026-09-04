В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом
Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин 4 сентября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства в пятницу работает в Кремле, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во второй половине дня запланировано заседание Совбеза.
«Также проведет совещание с постоянными членами Совбеза, позже, в течение дня, уже во второй половине дня … в режиме видеоконференции», – уточнил представитель Кремля.
Кроме того, на вечер у российского лидера намечены встречи непубличного характера, добавил пресс-секретарь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности.
В июле Владимир Путин обсудил с участниками обеспечение армии материалами для производства вооружений.