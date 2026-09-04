Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом

Tекст: Мария Иванова

Глава государства в пятницу работает в Кремле, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во второй половине дня запланировано заседание Совбеза.

«Также проведет совещание с постоянными членами Совбеза, позже, в течение дня, уже во второй половине дня … в режиме видеоконференции», – уточнил представитель Кремля.

Кроме того, на вечер у российского лидера намечены встречи непубличного характера, добавил пресс-секретарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности.

В июле Владимир Путин обсудил с участниками обеспечение армии материалами для производства вооружений.