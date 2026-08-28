Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Медведев: Никаких планов мобилизации в России нет
Никаких планов мобилизации в России нет, стране достаточно тех, кто воюет, подписав контракт, заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий, передает РИА «Новости».
«Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», – подчеркнул председатель партии «Единая Россия».
Соответствующее заявление Медведев сделал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о новой мобилизации информационными утками Киева.
Месяцем ранее Дмитрий Медведев охарактеризовал подобные публикации вражеской провокацией.