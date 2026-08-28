Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Уральский парапланерист погиб в Кабардино-Балкарии
МЧС: Уральский парапланерист погиб в Кабардино-Балкарии
Пожилой экстремал из Свердловской области получил несовместимые с жизнью травмы при падении на склон ущелья в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС.
Трагический инцидент произошел в Черекском ущелье, где накануне очевидцы заметили застрявший на дереве парашют, сообщило ведомство в Max.
«По прибытии на место установлено, что 69-летний парапланерист из Свердловской области получил травмы, несовместимые с жизнью», – заявили в МЧС.
Днем 28 августа специалисты успешно эвакуировали тело мужчины со сложного горного рельефа и передали его сотрудникам следственно-оперативной группы.
В середине августа турист из Петербурга погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии.
В июле в этом же регионе с обрыва сорвалась путешественница из Свердловской области.
В мае на Алтае после ночного столкновения с электропроводами насмерть разбился пилот мотопараплана.