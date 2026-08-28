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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    28 августа 2026, 18:36 • Новости дня

    Туриста из России убили в Тбилиси

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестный злоумышленник зарезал молодого мужчину из России, который прибыл на территорию грузинской столицы всего два дня назад, сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

    Трагедия разыгралась в пятницу, преступник поспешно скрылся с места происшествия, передает РИА «Новости». По словам очевидцев, смертельный конфликт мог начаться в местном магазине Spar.

    «Убийство произошло на подъеме Бараташвили, где на месте продолжают работать эксперты-криминалисты. Погибший молодой мужчина до 40 лет, гражданин России, приехал в Грузию два дня назад», – сообщил грузинский телеканал.

    Уточняется, что жертве нанесли смертельные ранения холодным оружием. Местные правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве, ведется активный розыск подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники погибшего в Батуми россиянина потребовали переквалифицировать дело на статью об убийстве.

    Грузинские политики заявили о необходимости законного реагирования на проявления ксенофобии к туристам из России.

    В феврале текущего года полиция обнаружила мертвым переехавшего в Тбилиси инженера из Екатеринбурга.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    25 августа 2026, 19:09 • Новости дня
    Грузинские радикалы выехали на границу протестовать против туристов из России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» во вторник направились на границу с Россией опротестовать туристические потоки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии. Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – заявил на границе журналистам председатель совета партии Ираклий Павленишвили.

    По его словам, якобы «русские массово получают гражданство Грузии». Оппозиционер призвал «демонтировать режим (правящей) «Грузинской мечты», иначе Грузия будет в проигрышном положении».

    Грузинские официальные лица не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.

    За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе руководителя Северной Осетии.

    Правительство России работает над совершенствованием пропуска через границу и внедрением новых технологий, сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Он отмечал, что на КПП «Верхний Ларс» уже успешно применили цифровую систему электронной очереди. Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 тыс. 825 человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На втором месте – граждане Турции (525 тыс. 380 человек), на третьем – Армении (360 тыс. 050 человек).

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал русофобию оппозиции «предательством»

    Премьер Грузии назвал русофобию оппозиции «предательством»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «предательством» проявление русофобии радикальной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они (радикалы) открыто объявили себя русофобами, получив задание извне», – сказал Кобахидзе. По его словам, «оппозиция показала свое лицо».

    Кобахидзе назвал «очередным предательским шагом» русофобию оппозиции. Он напомнил, что после войны-2008 нынешние русофобы были достаточно лояльны к России и ее гражданам.

    «Поэтому то, что они проявляют сейчас, отражает их предательскую сущность», – заявил премьер-министр Грузии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представители радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» направились на границу с Россией опротестовать туристические потоки.

    «КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии. Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – заявил на границе журналистам председатель совета партии Ираклий Павленишвили.

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    26 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    Власти Грузии осудили протест радикалов против российских туристов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал «заказным и искусственным» протест радикалов против туристов из России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ураган в стакане воды, обычный туристический сезон, ничего неординарного», – сказал он на пресс-конференции, комментируя выезд на границу с Россией грузинских оппозиционеров, которые опротестовали якобы массовый наплыв россиян в Грузию.

    По словам парламентария, пограничная полиция Грузии «ответственно и серьезно» проводит проверки.

    Леван Махашвили заявил об «искусственной активности» радикалов по данному вопросу.

    «Заказная (извне) политическая активность, разгоняют якобы антироссийскую и проукраинскую волну, следуя политической моде», – указал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представители радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» во вторник направились на границу с Россией опротестовать туристические потоки.

    «КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии. Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – заявил на границе журналистам председатель совета партии Ираклий Павленишвили.

    По его словам, якобы «русские массово получают гражданство Грузии». Оппозиционер призвал «демонтировать режим (правящей) «Грузинской мечты», иначе Грузия будет в проигрышном положении».

    Грузинские официальные лица не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.

    Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 тыс. 825 человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На втором месте – граждане Турции (525 тыс. 380 человек), на третьем – Армении (360 тыс. 050 человек).

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    27 августа 2026, 10:24 • Новости дня
    В Грузии заявили о фашистских подходах псевдолибералов к конфликту России и Украины

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани в четверг уличил оппозицию в фашистских подходах к конфликту России и Украины и напомнил о несбывшихся ожиданиях скорой победы Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Партии агентурной оппозиции, богатые НПО, ультралевые псевдолибералы! Сколько же вы ошибок допустили только по отношению к войне России и Украины, сколько проявили безродности, фашистских подходов, фарисейства, что это говорит о трагичности вашего участия в политике», – заявил он.

    По словам парламентария, противники правящей партии напрасно ожидали, что «Россия проиграет с помощью западной помощи Украине, что Украина ускоренно вступит в ЕС и НАТО, что украинцы получат сотни миллиардов евро замороженных активов России».

    «Ни одно из этих обещаний не выполнено, но наши проукраинские болельщики не протестуют на этот счет, – заявил Леван Мачавариани. – Зато радикалы всевозможными фашистскими методами запрещают что-либо говорить об этой войне, если мнение не укладывается в их собственные нарративы».

    «Если кто-то даже на секунду усомнится в безусловной победе Украины и разгроме России, на него тут же приклеивают ярлык «русофила», унижают», – заявил зампред фракции.

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    28 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Знаменитый по фильму «Мимино» аэропорт в Телави заработает в 2028 году

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Аэропорт в Телави, прославившийся по фильму «Мимино», после модернизации заработает в 2028 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Объединение аэропортов Грузии» объявило тендер на строительство пассажирского терминала на сумму в 13,2 млн лари (5 млн долларов).

    Сделать этот аэропорт международным власти пообещали еще в 2024 году, однако затем пересмотрели планы.

    Телавский аэропорт будет обслуживать внутренние рейсы для популяризации туризма в Кахетии.

    Строительство терминала начнется в будущем году. Для приема внутренних рейсов уже обновлена инфраструктура, взлетно-посадочная полоса длиной 1,2 тыс. метров и шириной 25 метров.

    Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце XVIII века. Но в Грузии все называют его «Мимино» в честь знаменитого фильма режиссера Георгия Данелии, где главную роль летчика сыграл популярный актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

    Именно здесь в 1970-х годах велись съемки эпизодов фильма. В 1990-х годах аэродром был заброшен.

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    27 августа 2026, 13:09 • Новости дня
    Отставные грузинские военные и дипломаты создали «Платформу против аннексии»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ряд известных бывших грузинских военных и дипломатов создали «Платформу против аннексии», опротестовывая действия России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На презентации в Тбилиси в четверг они назвали Россию «Империей смерти» и заявили, что «Грузия не должна мириться с оккупацией ее территорий».

    Бывший начальник грузинского Генштаба генерал Владимир Чачибая заявил, что «Платформа» аполитична» и предложил представителям власти присоединиться к ней.

    По его словам, «излишне сбалансированная политика «Грузинской мечты» не принесла эффекта, Россия остается агрессивной по отношению к Грузии и к другим странам».

    Основателями «Платформы» стали также экс-замминистра обороны Нодар Харшиладзе, бывший заместитель секретаря СНБ Акиа Барбакадзе, бывший первый замминистра иностранных дел Николоз Вашакидзе и другие известные в Грузии деятели.

    Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией».

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    26 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Нелегального мигранта во Франции обвинили в изнасиловании россиянки

    Tекст: Ольга Иванова

    Выходца из Гвинеи заключили под стражу по подозрению в жестоком нападении на гражданку России во французском городе Бастия, пишут местные СМИ.

    Подозреваемый помещен в предварительное заключение после инцидента на французском острове, передает РИА «Новости». «Мужчине, которому предписано покинуть французскую территорию, предъявили обвинения в изнасиловании россиянки в Бастия», – цитирует агентство зарубежную прессу.

    Преступление произошло 22 августа. В гости к пострадавшей пришел друг со своим 34-летним знакомым. После ухода товарища злоумышленник остался в квартире и совершил насилие.

    Предполагаемым преступником оказался выходец из Гвинеи по имени Александр Д., прибывший на Корсику в 2014 году. Иностранец отучился в местном университете и запросил убежище, несмотря на нелегальный статус. Ранее полиция уже привлекала его за нарушение правил дорожного движения.

    В отношении задержанного действовало предписание о выдворении из страны. Пострадавшую россиянку доставили в больницу, где медицинская экспертиза зафиксировала на ее теле синяки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года мигрант в Пензе напал на возвращавшуюся после экзамена школьницу.

    В начале 2025 года Следственный комитет обвинил иностранного студента в сексуальном насилии над жительницей Саратова.

    Осенью 2024 года полиция задержала четверых граждан Узбекистана за групповое изнасилование женщины в московском парке.

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    27 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Вице-премьер Грузии ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Вице-премьер, государственный министр по вопросам региональной политики Мамука Мдинарадзе, недавно занявший этот пост, в четверг заявил, что оставляет должность и вообще уходит из политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции политик сообщил, что «решил отдохнуть, уделить время семье, после чего, вероятно, заняться бизнесом».

    При этом он подчеркнул, что остается сторонником правящей «Грузинской мечты».

    Мамука Мдинарадзе отметил, что обсудил вопрос ухода из политики с почетным председателем партии Бидзиной Иванишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

    Мдинарадзе возглавлял СГБ Грузии, был Госминистром по координации правоохранительных органов.

    Также Мдинарадзе был лидером парламентского большинства.

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    26 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    МВД Грузии опровергло сведения о невиданном потоке россиян

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МВД Грузии назвало «дезинформацией» распространяемые оппозицией сообщения о якобы массовом наплыве россиян в Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что сообщения об этом являются «манипуляцией и дезинформацией».

    «Цель таких сообщений – предоставить общественности неверную информацию», – сказал он.

    По словам Александра Дарахвелидзе, статистика свидетельствует, что фиксируется традиционный для этого периода туристического сезона приток туристов, при этом не только граждан России, но и других стран.

    Замминистра сказал, что делается все необходимое «как для поощрения туризма, так и для безопасности границ Грузии».

    Согласно официальным данным, КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии и России в период с 17 по 24 августа в сторону Грузии пересекли 52 953 человека, а в обратном направлении – 61 691.

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    26 августа 2026, 06:23 • Новости дня
    Власти Швеции захотели изъять у россиянина землю у базы ВМС

    Шведское фортификационное агентство захотело изъять землю у россиянина

    Tекст: Антон Антонов

    Шведское фортификационное агентство направило заявку на экспроприацию участка земли, принадлежащего гражданину России и расположенного недалеко от базы ВМС гарнизона Ханинге, сообщили вооруженные силы Швеции.

    «Шведское фортификационное агентство в интересах вооруженных сил подало заявку на экспроприацию земельного участка недалеко от базы Муске гарнизона Ханинге», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По утверждению шведских военных, владелец участка якобы представляет угрозу безопасности для вооруженных сил страны, поэтому изъятие земли рассматривается как необходимая мера безопасности. Соответствующее заявление уже направлено в правительственные учреждения для дальнейшего рассмотрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Финляндии решило расторгнуть сделку по продаже трем гражданам России базы отдыха у границы с Россией.

    Финское оборонное ведомство ранее заявило о намерении пересмотреть сделки россиян с недвижимостью, совершенные за последние двадцать лет.

    В июле 2025 года власти Финляндии ввели запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии, объяснив это соображениями национальной безопасности.

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    27 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    После наводнения в Непале спасены двое российских туристов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время масштабного стихийного бедствия в Непале удалось благополучно эвакуировать несколько десятков путешественников из разных стран, включая граждан России.

    Управление по туризму Непала обновило данные о количестве эвакуированных после разгула стихии иностранцев, передает РИА «Новости». По официальной информации, число спасенных людей увеличилось с 27 до 31 человека. Среди них оказались двое граждан России.

    В опубликованном ведомством списке также числятся туристы из США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. При этом гражданство еще восьми эвакуированных путешественников пока остается неизвестным.

    Напомним, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

    Утром спасатели эвакуировали из опасных районов 116 человек.

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    25 августа 2026, 21:26 • Новости дня
    Россиянина депортировали из Индонезии за съемку протестов

    Tекст: Ольга Иванова

    Индонезийские власти депортировали россиянина, который по туристической визе фотографировал демонстрации освободительного движения для своих социальных сетей.

    Главное управление иммиграции азиатского государства приняло решение о высылке 39-летнего туриста из России, передает РИА «Новости». Поводом послужила публикация в интернете кадров с митинга Комитета национального освобождения Западного Папуа. Правоохранители сочли, что подобная деятельность нарушает условия туристической визы.

    Мужчина прибыл на остров Бали 3 июля, его документы действовали до конца августа. «Индонезия открыта для иностранных туристов, однако существуют правила, которые необходимо соблюдать. Когда человек въезжает в страну как турист, его деятельность, разумеется, должна соответствовать выданному разрешению», – заявил генеральный директор иммиграционной службы Индонезии Хендарсам Марантоко.

    Высланный гражданин признался, что 15 августа находился в городе Вамена и документировал происходящее для своих личных блогов. В ходе расследования выяснилось, что за период с 2024 по 2026 год он посетил регион около десяти раз. Частые визиты иностранец объяснял интересом к местной культуре и наличием друзей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Бали рекомендовали депортировать российского туриста из-за скандалов в отеле.

    В прошлом году посольство России предупредило сограждан о массовых проверках документов индонезийскими правоохранителями.

    Весной 2025 года Генпрокуратура сообщила о выдворении другого россиянина из этой страны.

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    28 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Абхазский блогер найден мертвым в тбилисской квартире

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Абхазский блогер Даур Буава, несколько лет назад перебравшийся на постоянное местожительство в Тбилиси и выступавший за восстановление грузино-абхазских отношений, найден мертвым в своей квартире в столице Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Следствие ведется по статье «Доведение до самоубийства» (до шести лет лишения свободы).

    В 2022 году в Абхазии против него возбудили дело по статье «Государственная измена», в том числе за «пропаганду присоединения» Абхазии к Грузии в статусе автономной республики.

    СМИ отмечают, что в 2015 году против блогера возбудили дело в России за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере.

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    28 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале

    Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале на горе

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристическая группа спаслась от смертоносного паводка на границе с Китаем, вовремя заметив надвигающуюся опасность и взобравшись по горной лестнице.

    Россиянка Екатерина Красюкова оказалась в эпицентре стихийного бедствия на непальской границе, передает РИА «Новости». Туристическая группа из 12 человек направлялась в Китай к горе Кайлас, когда внезапно началось наводнение. Путешественники ожидали прохождения контроля в автобусе.

    «Сначала я увидела, что наш повар из непальской команды прыгает в окно. Посмотрела налево и увидела несущиеся черные массы грязи. Я закричала: «В окно!» И побежала. Это было на адреналине», – рассказала туристка.

    Спастись удалось благодаря лестнице на гору, которая оказалась рядом с их транспортом. По словам россиянки, выжили все члены интернациональной группы, включая граждан Швейцарии, Болгарии, Италии и США. Эвакуация на вертолетах в Катманду началась лишь спустя несколько часов.

    Мощный паводок на реке Бхоте-Коси был спровоцирован землетрясением и оползнем. Жертвами стихии в Непале стали 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    В зоне разрушительного стихийного бедствия без вести пропали восемь граждан России.

    Из-за прорыва берегов горного озера власти приостановили спасательные операции.

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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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