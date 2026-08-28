Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Лавров и глава МИД Бразилии провели телефонные переговоры
МИД: Лавров и глава МИД Бразилии провели телефонные переговоры
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра обсудили двустороннюю и международную повестку, а также согласовали график будущих встреч.
Главы внешнеполитических ведомств России и Бразилии провели телефонные переговоры, сообщается на сайте российского МИД. Дипломаты обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку дня. Стороны также согласовали график предстоящих контактов.
В министерстве подчеркнули, что беседа прошла в традиционно конструктивном и доверительном ключе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года министры иностранных дел России и Бразилии обсудили вопросы сотрудничества в рамках БРИКС.
Весной 2025 года Сергей Лавров отправился на совещание глав МИД объединения в Рио-де-Жанейро.
В начале прошлого года президенты двух стран провели телефонный разговор об урегулировании конфликта на Украине.