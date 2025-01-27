Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Путин обсудил с президентом Бразилии конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин и бразильский лидер Лула да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая стратегическое партнерство в политической и торгово-экономической сферах.
Особое внимание в разговоре было уделено вопросам урегулирования конфликта на Украине. Президенты обменялись мнениями о ситуации в мире, в том числе в контексте изменений в администрации США.
Лидеры подтвердили обоюдный настрой на тесную координацию по всей обширной повестке деятельности БРИКС. Они подчеркнули важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Бразилией.
В сентябре на встрече в Нью-Йорке российский и бразильский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мауро Виейра обсудили международную ситуацию и подходы к урегулированию украинского кризиса.