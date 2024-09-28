Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Лавров и глава МИД Бразилии обсудили украинское урегулирование
Главы МИД России и Бразилии Лавров и Виэйра обсудили международную ситуацию и украинский кризис на встрече в Нью-Йорке
На встрече в Нью-Йорке российский и бразильский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мауро Виэйра обсудили международную ситуацию и подходы к урегулированию украинского кризиса.
Лавров и его бразильский коллега провели встречу на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время беседы были также затронуты вопросы стратегического партнерства между Россией и Бразилией, обсуждался график двусторонних контактов на различных уровнях. Кроме того, министры обменялись мнениями о взаимодействии на многосторонних международных площадках, таких как ООН, БРИКС и G20, передает ТАСС.
Напомним, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса.