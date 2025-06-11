Экс-замглавы Генштаба Украины предложил мобилизовать мужчин Сум на оборону

Tекст: Ольга Иванова

Бывший заместитель главы Генштаба Украины генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил о необходимости привлечения мужского населения Сум к обороне города, пишет ТАСС. В интервью украинскому каналу Politeka Online он отметил, что ситуация в регионе становится опасной из-за приближения Вооруженных сил России.

Романенко ответил утвердительно на вопрос о том, стоит ли жителям задуматься об эвакуации, однако подчеркнул, что «оставшееся население, в первую очередь мужское, должно быть задействовано в обороне своего города».

Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных. Передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за Андреевку.

После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к Сумам, сократив дистанцию до областного центра примерно до 20 км.