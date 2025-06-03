Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.0 комментариев
«Северяне» сообщили подробности освобождения сумской Андреевки
Населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных, передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за населенный пункт, сообщили в группировке «Север».
Морские пехотинцы группировки войск «Север» сломили сопротивление противника и освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».
В сообщении отмечается, что изначально за Андреевку сражались львовская 103-я отдельная бригада территориальной обороны, усиленная пограничниками.
«Северяне» сообщили, что передовые подразделения противника были уничтожены уже в первый день боев. Далее украинская сторона попыталась удержать Андреевку силами элитного 78-го отдельного десантно-штурмового полка и 17-й отдельной танковой бригады, однако эти попытки оказались безуспешными. В результате населенный пункт полностью перешел под контроль российских войск.
В сообщении также подчеркивается, что освобождение Андреевки стало итогом серьезных боев и наступательных действий морских пехотинцев.
Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.