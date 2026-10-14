Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Участнику спецоперации Находкину присвоили звание Героя России
Глава Якутии объявил о присвоении звания Героя России участнику СВО Находкину
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что участнику специальной военной операции Александру Находкину, который отправился в Донбасс добровольцем в 2014 году, вручили высшую государственную награду – звание Героя России.
«У Якутии 14-й Герой России, удостоенный этого звания за подвиги в ходе специальной военной операции! Высшую государственную награду страны сегодня вручили Александру Егоровичу Находкину», – написал Николаев в Max.
Находкин отправился в Донбасс добровольцем в 2014 году. Во время спецоперации на Украине он принимал участие в боях за Артемовск, командовал ротой и батальоном, а также служил начальником разведки.
Военнослужащий продолжал выполнять боевые задачи, несмотря на полученные ранения и контузии. После службы в ЧВК «Вагнер» он продолжил боевой путь в специальном подразделении Минобороны. Находкин награжден тремя орденами Мужества и тремя медалями «За отвагу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин напомнил о роли семьи в воспитании Героев России.
В мае прошлого года Минобороны назвало число награжденных высшим званием в ходе спецоперации.
В апреле того же года губернатор Нижегородской области наградил ветеранов спецоперации за помощь Курской области.