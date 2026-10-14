Участнику спецоперации Находкину присвоили звание Героя России

Глава Якутии объявил о присвоении звания Героя России участнику СВО Находкину

Tекст: Елизавета Шишкова

«У Якутии 14-й Герой России, удостоенный этого звания за подвиги в ходе специальной военной операции! Высшую государственную награду страны сегодня вручили Александру Егоровичу Находкину», – написал Николаев в Max.

Находкин отправился в Донбасс добровольцем в 2014 году. Во время спецоперации на Украине он принимал участие в боях за Артемовск, командовал ротой и батальоном, а также служил начальником разведки.

Военнослужащий продолжал выполнять боевые задачи, несмотря на полученные ранения и контузии. После службы в ЧВК «Вагнер» он продолжил боевой путь в специальном подразделении Минобороны. Находкин награжден тремя орденами Мужества и тремя медалями «За отвагу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин напомнил о роли семьи в воспитании Героев России.

В мае прошлого года Минобороны назвало число награжденных высшим званием в ходе спецоперации.

В апреле того же года губернатор Нижегородской области наградил ветеранов спецоперации за помощь Курской области.