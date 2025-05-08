Стало известно о присвоении звания Героя России более 330 участников СВО

Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном

Политолог Куприянов: Индия и Пакистан не предпримут никаких крупных военных операций

Tекст: Анастасия Куликова

«После нападения боевиков, которых, по версии Нью-Дели, поддерживал Исламабад, на туристов в городе Пахалгам в экспертном сообществе прогнозировали скорый ответ Индии – власти страны просто не могли понизить планку, которую они сами себе установили реакцией на теракт в 2019 году. Операция «Синдур» стала тем самым ударом возмездия», – отметил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН.

«Но если шесть лет назад действия индийских сил оказались неожиданными для Пакистана, то на этот раз исламская республика явно была готова к атаке со стороны соседа. Как сообщают в Нью-Дели, целями являлась инфраструктура террористических группировок. Среди них, например, мечеть, которая, как говорит индийская сторона, считалась де-факто штабом боевиков», – указал собеседник.

«Необычным можно назвать то, что как минимум две цели находились за пределами Кашмира, непосредственно на территории Пакистана. До этого индийцы били по удерживаемым Исламабадом Азад-Кашмиру (Свободный Кашмир) и Гилгит-Балтистану, – уточнил эксперт. – Известно, что применялись в том числе дроны. Вместе с тем, в рамках операции «Синдур» не было никаких ударов по военным объектам исламской республики, что минимизировало дополнительные последствия».

По словам Куприянова, в результате событий прошедшей ночи упал как минимум один самолет – предположительно, это истребитель Mirage 2000 ВВС Индии. «Пока остается непонятной причина: сбили ли его пакистанцы или собственная ПВО в неразберихе. Но как бы то ни было, заявления Исламабада о нанесенном их силами ущербе Дели несколько преувеличены», – считает спикер.

«Минувшей ночью состоялся реакционный ответ Пакистана, но я допускаю, что через некоторое время пакистанцы сделают заметный ответный ход. Скорее всего, это тоже будут дроны и авиация. Вероятно, речь пойдет о демонстрационном ударе по инфраструктуре Индии. В 2019 году мы наблюдали запуск снарядов-болванок без взрывчатого вещества, которые упали рядом с индийскими военными объектами. Нечто подобное может повториться и сейчас», – напомнил аналитик.

«Причем, учитывая тот факт, что Нью-Дели бил по пакистанской территории, не исключено, что Исламабад ответит зеркально. Но, на мой взгляд, никаких серьезных и крупных военных операций не последует: стороны ограничатся обменом ударами через линию контроля», – считает эксперт.

«При этом мировая общественность выскажет озабоченность эскалацией конфликта, призовет Индию и Пакистан проявить сдержанность и прекратить конфликт. Но эти заявления не окажут никакого влияния на действия ни Нью-Дели, ни Исламабада. Их пограничный спор продолжается десятилетиями, у стран накопилось слишком много претензий друг к другу», – заключил Куприянов.

Ранее в минобороны Индии сообщили о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. В ходе начавшейся операции вооруженные силы атаковали девять объектов на территории Пакистана. По информации ведомства, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

В минобороны Пакистана заявили, что атаке подверглись города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад (административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира). По словам премьер-министра страны Шахбаза Шарифа, пострадали пять населенных пунктов. Исламская республика нанесла ответный удар по территории Индии.

Исламабад заявил также об ущербе индийским постам на линии контроля в Кашмире и подъеме индийскими военными белого флага. Пакистан утверждает, что сбил пять истребителей ВВС Индии, вторая сторона информацию не подтверждает.

Полиция Индии сообщила о десяти погибших в результате пакистанских ударов в Кашмире, а также о 48 раненых. Пакистан, в свою очередь, заявил о 26 жертвах и 46 пострадавших от действий Нью-Дели.

Исламабад выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов со стороны индийских сил. «Мы все время говорили в последние две недели, что никогда не инициировали ничего враждебного по отношению к Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы определенно прекратим эту напряженность», – сказал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Bloomberg.

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда боевики открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. Позднее лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям. Политолог Куприянов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Дели так резко отреагировал на происшествие.