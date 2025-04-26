Портреты участников СВО решили разместить на стендах в Курской области

Стало известно о размещении портретов героев СВО на стендах региона

Tекст: Денис Тельманов

Портреты участников специальной военной операции будут размещены на различных стендах по всей территории Курской области, передает ТАСС.

По словам врио губернатора Александра Хинштейна, такое решение приняли для того, чтобы как можно больше людей могли видеть лица, улыбки и глаза участников СВО. Хинштейн отметил, что выставка портретов уже прошла в библиотеке имени Николая Асеева, где также представили памятные монеты, макеты военной техники и экспонаты времен войны.

К Всероссийской акции «Библионочь» в Курской области присоединились более 300 библиотек. Акция совпала с днем освобождения Курской области от ВСУ, что, по мнению Хинштейна, символично. Он призвал молодежь помнить о цене освобождения и героизме земляков, а также не забывать усилия тех, кто приблизил победу.

В рамках мероприятий все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату», написать бойцам пожелания и слова благодарности. Посетители попробовали гречневую кашу, познакомились с особенностями полевого быта, увидели выставку газет прошлого века и ознакомились с классической литературой о военных событиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Курская область была полностью освобождена, формирования противника разгромили, а последнее занятое украинскими войсками село Горналь зачистили; начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о заслугах военнослужащих КНДР; группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, а остатки подразделений ВСУ выдавили за пределы границы.