Tекст: Вера Басилая

Западные СМИ активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области, передает РИА «Новости».

Британская газета Telegraph вышла с заголовком «Путин объявил о победе в Курской области», указав, что российская армия «выгнала украинские войска из региона». Politico также подчеркнула факт полного освобождения, ссылаясь на слова начальника генштаба Валерия Герасимова.

Издание New York Times отметило, что освобождение Курской области может устранить одно из препятствий на переговорах по урегулированию конфликта, обратив внимание на разногласия среди аналитиков по поводу целесообразности попытки Киева удержать этот регион. Berliner Zeitung сообщила, что контроль над Курской областью был важен для Владимира Зеленского, поскольку он планировал использовать этот регион для обмена на Донбасс.

New York Post указала, что Киев рассчитывал отвлечь внимание Москвы от Донбасса вторжением в Курскую область, однако российская армия все равно добилась успеха на этом направлении. Financial Times подчеркнула, что цель украинских властей по удержанию региона для торга с Москвой не удалась.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что после завершения освобождения Курской области поставлен жирный крест на любых попытках Владимира Зеленского использовать эту территорию для политического торга.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима.

Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.