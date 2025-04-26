Tекст: Вера Басилая

Мирошник заявил, что попытки Владимира Зеленского получить какие-либо уступки в обмен на курские территории полностью провалились, передает ТАСС.

Он отметил, что завершение освобождения Курской области значительно ослабляет позиции Зеленского, а также перечеркивает возможности торга, с которыми глава киевского режима обращается к разным международным площадкам.

Мирошник указал, что поддержка западных союзников и упорство ВСУ не помогли им сохранить присутствие в Курской области. Он добавил, что крупные потери личного состава и утрата техники во время боев на этом направлении не смогут быть компенсированы Киевом на фоне заметного сокращения военной помощи со стороны Запада.

По мнению дипломата, теперь Зеленский, несмотря на обещания победы над Россией, предстал на международной арене «голым королем». Мирошник подчеркнул, что реальные возможности украинского режима и сокращающееся число его спонсоров становятся очевидными даже самым скептически настроенным наблюдателям.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима.

Группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ и выдавила остатки подразделений ВСУ за пределы границы.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.