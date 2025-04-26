Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области агонией киевского режима

Tекст: Вера Басилая

Ревенко заявил в своем Telegram-канале , что освобождение последнего курского села Горналь означает агонию киевского режима.

Он подчеркнул, что националистический проект на Украине провалился и страну ждет «пересборка и денацификация».

Ревенко отметил, что операция по освобождению региона завершилась разгромом противника, понесшего большие потери, и назвал это событие историческим. По его словам, бойцы ВДВ, морской пехоты, спецназа «Ахмат» и военнослужащие КНДР проявили героизм и военную смекалку, особенно при операции «Поток» по освобождению Суджи.

Он также сообщил, что после освобождения Курской области боевые действия сместились в Сумскую область. Депутат заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но пока Зеленский «ломается» ВС России развивает наступление.

«Не хотят разговаривать сейчас, чуть позже уступят ещё больше. За каждый день боев, каждый час, каждую жизнь Зеленский заплатит», – отметил депутат.

Ранее группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, и выдавила остатки подразделений ВСУ за пределы границы.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.