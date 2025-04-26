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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    17 комментариев
    26 апреля 2025, 19:28 • Новости дня

    Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима

    Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области агонией киевского режима

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюра киевского режима в Курской области потерпела крах, освобождение курской земли от ВСУ означает, что грядет полное уничтожение киевского режима, заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

    Ревенко заявил в своем Telegram-канале , что освобождение последнего курского села Горналь означает агонию киевского режима.

    Он подчеркнул, что националистический проект на Украине провалился и страну ждет «пересборка и денацификация».

    Ревенко отметил, что операция по освобождению региона завершилась разгромом противника, понесшего большие потери, и назвал это событие историческим. По его словам, бойцы ВДВ, морской пехоты, спецназа «Ахмат» и военнослужащие КНДР проявили героизм и военную смекалку, особенно при операции «Поток» по освобождению Суджи.

    Он также сообщил, что после освобождения Курской области боевые действия сместились в Сумскую область. Депутат заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но пока Зеленский «ломается» ВС России развивает наступление.

    «Не хотят разговаривать сейчас, чуть позже уступят ещё больше. За каждый день боев, каждый час, каждую жизнь Зеленский заплатит», – отметил депутат.

    Ранее группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, и выдавила остатки подразделений ВСУ за пределы границы.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Хинштейн заявил о новых ударах ВСУ по Горнальскому монастырю

    ВСУ продолжили наносить удары по освобожденному Горнальскому монастырю

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ вновь атаковали Горнальский монастырь в Курской области после его освобождения российскими военными, несмотря на возвращение контроля над объектом, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    По словам Хинштейна, нанесение ударов по Горнальскому монастырю продолжается, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что монастырь находится под контролем российских военных, но противник продолжает наносить удары. Хинштейн также заявил, что монастырь будут восстанавливать.

    Напомним, российские военные ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины, находившуюся в Горнальском мужском монастыре Курской области.

    Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    26 апреля 2025, 15:41 • Новости дня
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ее близкие эмоционально отреагировали на возвращение мира в Курскую область.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что все члены ее семьи следили за новостями о ситуации в регионе и ежедневно молились за его жителей.

    «Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине», – написала она.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Ранее Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области.

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    26 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов перечислил военные части, проявившие наибольшую эффективность при освобождении Курской области.

    Он уточнил, что в ходе освобождения области особенно отличились 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк, передает ТАСС.

    Герасимов заявил: «Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область».

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Российский флаг поднят в Горнале Курской области

    Флаг России водружен в освобожденном от боевиков ВСУ Горнале

    Tекст: Вера Басилая

    В населенном пункте Горналь в Курской области поднят российский флаг, сообщили в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    В Горнале Курской области, последнем населенном пункте региона с присутствием украинских военных, был поднят российский флаг, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил командир 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным «Апостол».

    Начальник штаба полка с позывным «Мангуст» подчеркнул, что поднятие флага символизирует освобождение Курской области. Он отметил, что Горналь был последним населенным пунктом области, где оставались украинские войска, и теперь этот факт свидетельствует об окончательном освобождении региона от присутствия ВСУ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    При этом Герасимов отметил, что при освобождении Горналя особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

    Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией

    Times сообщила о «высеченном в камне» плане Трампа по территориям

    Tекст: Денис Тельманов

    План Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что, по данным источников, считается неизменной позицией США.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне», передает Times. Газета ссылается на источники, близкие к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, отмечая, что этот вопрос уже не подлежит пересмотру.

    По данным издания, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, где будет предложен вариант урегулирования, предполагающий признание освобожденных территорий частью России. Источник газеты заявил, что у Киева «реально нет выбора», кроме как согласиться на предложенный план, иначе США могут выйти из переговоров уже на следующей неделе.

    Times обращает внимание, что в случае отказа от предложенного соглашения конфликт может затянуться на месяцы и годы, а прекращение американского финансирования приведет к сокращению поставок вооружения для Украины: «Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году».

    Washington Post ранее сообщала, что США недовольны позицией Киева и планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, передает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится; мэр Киева Виталий Кличко допустил, что ради мира Украине придется временно уступить России часть территорий, впервые публично озвучив такую позицию среди крупных украинских политиков; представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев не признает российской ни одну часть территории, включая Крым.

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    25 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    Зеленский вновь отверг позицию Трампа по вопросу Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не будет признавать юридически Крым российским, позиция Киева неизменна, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский вновь отверг позицию президента США Дональда Трампа по вопросу о статусе Крыма, передает РИА «Новости».

    «Наша позиция по Крыму неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», – заявил глава киевского режима. По его словам, эта позиция основана на принципах международного права.

    В ходе выступления Зеленский также признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия. Он согласился с тем, что у страны недостаточно вооружений для возвращения контроля над полуостровом военным путем. Вместе с тем Зеленский отметил, что проблема заключается не в нехватке людей, а именно в недостатке оружия.

    Ранее, в ноябре 2024 года, Зеленский уже отмечал невозможность возвращения Крыма военным путем и возвращения к границам 1991 года, ссылаясь на отсутствие достаточных ресурсов для проведения таких операций. Трамп ранее критиковал Зеленского за подобную позицию.

    Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России и Владимир Зеленский это понимает.

    При этом Зеленский ранее исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции Украины.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.

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    26 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность бойцам КНДР за поддержку российских военных при освобождении Курской области.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала освобождение Курской области от ВСУ и участие бойцов КНДР в этой операции. Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, который подчеркнул стойкость и героизм северокорейских бойцов, действовавших вместе с российскими военными в Курской области.

    «Никогда мы не забудем наших друзей», – написала спикер МИД.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 13:16 • Новости дня
    МО сообщило об успехах войск России на нескольких направлениях
    МО сообщило об успехах войск России на нескольких направлениях
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России улучшили позиции и нанесли значительные потери формированиям ВСУ сразу на нескольких направлениях, в том числе уничтожили бронетехнику.

    Российские войска провели успешные операции на ряде участков фронта, передает Telegram-канал МО. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение механизированным, егерским, штурмовым, воздушно-десантным бригадам, а также соединениям беспилотных систем, морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ. Бои велись в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили свыше 360 человек, три бронированные машины, три автомобиля и четыре орудия артиллерии.

    На белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удар по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области. Потери противника достигли 35 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» сообщила об улучшении позиций по переднему краю и нанесении значительного ущерба двум механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области и Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 человек, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, девять пикапов, четыре полевых орудия и четыре склада боеприпасов.

    По информации Министерства обороны, группировка «Южная» заняла более выгодные позиции, уничтожив живую силу и технику трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки и Ильиновки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 295 человек, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, радиолокационная станция AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в оборону ВСУ у населенного пункта Новое в ДНР и приблизились к Катериновке, российские войска захватили украинские позиции на реке Жеребец, а также российские подразделения начали бои за взятие Григоровки в ДНР.

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    26 апреля 2025, 02:29 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

    После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.

    Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

    Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    26 апреля 2025, 09:07 • Новости дня
    Силовики сообщили о попадании Красноармейска и Димитрова в огневой мешок

    Красноармейск и Димитров оказались в огневом мешке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры заявили о фактическом окружении Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в Красноармейске и Димитрове фактически оказались в огневом мешке, передает ТАСС. Российские силовые структуры отметили, что эти города сейчас находятся под плотным огневым воздействием российских войск.

    Представители силовых ведомств заявили: «Красноармейск и Димитров уже фактически в огневом мешке». Это означает, что основные пути снабжения и отхода для украинских подразделений в этих населенных пунктах перекрыты огнем.

    По данным силовых структур, несмотря на сложившуюся обстановку, украинские войска продолжают перебрасывать дополнительные силы на этот участок фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону на Красноармейском направлении, но не смогли добиться успеха, для удержания Красноармейска украинское командование перебросило четыре бригады, а по словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска начали использовать женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях, включая Красноармейское и Дзержинское.

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