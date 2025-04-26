СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине

«Газета.Ru»: Сын заместителя директора ЦРУ по инновациям погиб на Украине

Tекст: Ирма Каплан

Сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс Майкл в возрасте 21 года погиб на Украине, он воевал на стороне России в составе десантного подразделения, сообщает «Газета.Ru» cо ссылкой на украинский портал «Страна.ua».

Мать Майкла Джулиан Галлина Глосс имеет более 30 лет службы в американской разведке, с февраля 2024 года занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец погибшего, Ларри Глосс, служил в ВМС США и возглавляет организацию, которая разрабатывает программное обеспечение для НАТО.

Семья рассказала, что Майкл долгие годы был экоактивистом, путешествовал по миру, помогал восстанавливать здания в разных странах, поддерживал Украину. В 2023 году он решил поехать в Крым на встречу хиппи-движения «Радужная семья» и попытался получить гражданство России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск).