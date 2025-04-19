  • Новость часаМинобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
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    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    15 комментариев
    19 апреля 2025, 16:39 • Новости дня

    Хинштейн: Час окончательного освобождения Курской области все ближе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Хинштейн в своем Telegram-канале подчеркнул: «Час окончательного освобождения Курской земли – все ближе. Молимся за наших героев и верим в них!».

    Напомним, в субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Олешни расширяет возможности российской армии на Украине. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни.

    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты пробились на територию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который удерживают ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

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    18 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»

    На киевском рынке обнаружены иконы и техника с табличкой «Трофеи с Курщины»

    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    @ t.me/iamsniper

    Tекст: Вера Басилая

    На киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины», среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны.

    На одном из рынков Киева были замечены товары с табличкой на украинском языке: «Трофеи с Курщины». В Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» размещены фотографии прилавка, на котором выставлены иконы, радиоприемники, столовые приборы и различная техника, передает «Лента.ру».

    В сообщении группы «Аида» спецназа «Ахмат» подчеркивается, что среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны. Особым спросом пользуются иконы, медали и старые книги, которые, как предполагается, могут быть перепроданы коллекционерам в Европе.

    В публикации канала также упоминается, что по «кодексу воина» трофеем считается только то, что было снято с поверженного противника, а не то, что «украли и замародерили у мирняка».

    Ранее бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

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    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    17 апреля 2025, 06:57 • Новости дня
    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря

    «Северный Ветер» сообщил об «определенных успехах» российских войск у Никольского монастыря в Курской области

    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «добились определенных успехов в районе Никольского монастыря», но боевые действия все еще идут, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «"Бесстрашные" добились определенных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов боевые действия продолжаются», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    Продолжаются боевые действия с целью освобождения села Горналь, Никольского монастыря и хутора Олешня. Указывается, что некоторым группам ВСУ удалось сбежать «в направлении Сумской области, подорвав ряд строений на территории монастырского комплекса».

    Как следует из сообщений родственников украинских военных, солдатам ВСУ в Суджанском приграничье украинское руководство пригрозило «репрессиями» против их родных и близких в случае сдачи в плен.

    Кроме того, сообщается, что «Северяне» пресекли попытки пеших групп противника «просочиться в направлении Поповки». При этом в направлении Демидовки попыток прорыва не было, но ВСУ «могут пойти на очередную самоубийственную провокацию в ближайшие дни за счет перебрасываемых резервов». Также ВСУ предприняли две безуспешные контратаки в районе Веселовки и Журавки. Сорвана ротация украинских сил в районе Локни.

    «Общее продвижение "северян" на Сумском направлении составило свыше 1600 м, уничтожено десять единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    На Волчанском направлении российские штурмовики в ходе ожесточенных боев в городской застройке продвинулись более чем на 200 м.

    «За прошедшие сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали, что в Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Никольский монастырь).

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    19 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Олешню в Курской области
    Российские войска освободили Олешню в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

    Также нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Водолаг, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции РЭБ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75170 военнослужащих, 411 танков, 335 машин пехоты, 307 бронетранспортеров, 2280 бронемашин, 2743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий, 61 пусковую установку РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 128 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России продолжают бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале.

    Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР.

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    18 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Водолаг, Кровного, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, бронемашина, артиллерийское орудие и четыре миномета, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 410 танков, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронемашин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России продолжили бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Кроме того группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

    Ранее российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.

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    17 апреля 2025, 02:57 • Новости дня
    Стали известны подробности расследования против Смирнова

    Правоохранители сообщили о начале в 2024 году проверок в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Проверки в связи с тратами бюджетных средств, которые были выделены на оборонительные сооружения на границе Курской области, велись с 2024 года, сообщили в правоохранительных органах.

    «Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Указывается, что мероприятия начались после выявления данных о его возможной причастности к мошеннической схеме. При этом в правоохранительных органах заявили, что подозрения в отношении Смирнова находят подтверждение как в материалах дела, так и в свидетельских показаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

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    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    17 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Украинского военного осудили за теракт в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор в отношении украинского военнослужащего Александра Чмиля по делу о террористическом акте в поселке Журавли Курской области, сообщил Следственный комитет России.

    Чмиль служил в 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Следствие и суд установили, что 27 августа 2024 года Чмиль вместе с другими украинскими боевиками незаконно вторгся в Россию для совершения теракта. В Журавлях он минировал дороги и применял оружие для устрашения мирного населения, препятствуя эвакуации гражданских.

    Чмиля задержали 18 сентября 2024 года российские военные. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания в колонии строгого режима.

    Ранее в апреле украинского солдата Петра Еремею приговорили к 15 годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области. Он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей.

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    18 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Ребенок погиб в ДНР при атаке украинского дрона-камикадзе

    Мальчик 2015 года рождения погиб в Володарском ДНР из-за атаки дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ, что стало очередным случаем пострадавших среди мирного населения.

    Как передает ТАСС, в поселке Володарское Донецкой Народной Республики произошла трагедия: ребенок, мальчик 2015 года рождения, погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного Вооруженными силами Украины. «Населенный пункт Володарское – в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок – мальчик 2015 года рождения», – говорится в официальном сообщении администрации ДНР.

    Кроме того, управление по документированию военных преступлений Украины сообщило, что за последние сутки было зафиксировано 21 нападение украинских вооруженных сил на населенные пункты ДНР. В результате этих атак выпущено 49 боеприпасов, в результате чего были повреждены четыре жилых дома, автомобиль, а также один объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область были повреждены дома, административные здания, ЛЭП и машины, а в селе Борки получил ранение боец подразделения «Орлан»; в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал мирный житель на улице Гайдара; два мирных жителя погибли и трое были госпитализированы после обстрела Голой Пристани в Херсонской области.

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    17 апреля 2025, 01:16 • Новости дня
    Хинштейн заявил о «полном контакте» с правоохранителями по делу Смирнова

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Курской области «находятся в полном контакте» с правоохранительными органами в связи с расследованием дела экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    «Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», – приводит слова Хинштейна ТАСС.

    По словам Хинштейна, правительство области не намерено скрывать какую-либо информацию и рассчитывает на установление истины. Он выразил уверенность в том, что «и следствие, и суд объективно и беспристрастно во всем разберутся». Врио губернатора подчеркнул, что региональные власти готовы активно сотрудничать «и с правоохранительными органами, и со следственными, и с надзорными органами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Хинштейна был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в декабре 2024 года.

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    18 апреля 2025, 22:12 • Новости дня
    Хинштейн покинул совет директоров «Почты России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Курской области Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России». Вместо него членом совета назначен депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

    Как передает ТАСС, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освобожден от позиции в совете директоров «Почты России» согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Новым членом совета директоров стал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    В пресс-службе «Почты России» отказались комментировать кадровые изменения. Ранее Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Курской области находятся в полном контакте с правоохранительными органами по делу экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, а Корпорация развития Курской области (КРКО), стала супермонополией в регионе при их руководстве и использовалась для строительства оборонительных сооружений.

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    19 апреля 2025, 07:42 • Новости дня
    ПВО сбила украинские дроны над Курской и Белгородской областями

    Министерство обороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников ночью

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, по данным Минобороны.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 19 апреля уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один из дронов был сбит над территорией Белгородской области, второй – над территорией Курской области.

    В официальном сообщении оборонного ведомства подчеркнули: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области».

    Дополнительных сведений о последствиях возможного падения обломков или повреждениях объектов на земле не приводилось. Министерство обороны также не уточнило модели сбитых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники нанесли удары по восьми населенным пунктам Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

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    19 апреля 2025, 05:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 75 военных на белгородском направлении за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    На белгородском направлении украинская армия за сутки понесла значительные потери в живой силе и технике, включая до 75 военнослужащих и несколько боевых машин.

    Как передает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на белгородском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил: «Подразделения группировки войск „Север“ продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области».

    Якимкин уточнил, что потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. По его словам, в указанных районах была нанесена значительная потеря силам противника за счет слаженных действий российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Подразделения Южной группировки на этой неделе освободили населенные пункты Валентиновка и Калиново в Донецкой народной республике.

    При этом подразделениям группировки войск «Север» за прошедшие сутки удалось нанести серьезное поражение украинским формированиям в Сумской области.

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    19 апреля 2025, 08:43 • Новости дня
    СК установил причастных к атаке дронами на Курск командиров ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Военные следователи определили личности украинских командиров, которые руководили атакой на Курск с использованием более 100 беспилотников, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    В Telegram-канале ведомства указано, что установлены личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля.

    Речь идет о командире 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковнике Дмитрии Бондаровиче, командире 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Андрее Дзянии и его заместителе Виталии Сендзюке.

    Петренко подчеркнула, что по данным следствия именно под их руководством военнослужащие ВСУ совершили атаку более чем ста беспилотниками по гражданским объектам города.

    Следствие квалифицировало действия командиров по части третьей статьи 205 УК РФ – террористический акт. Принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка.

    Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на дома в Курске, в результате которой погибла женщина.

    Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.

    В правительстве Курской области отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом в Курске, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков.

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    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти

    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России? Подробности

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    США временно вернули европейцам самоуважение

    На встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине. До кое-чего договориться удалось, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю. Подробности

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    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО

    Российские военные освободили хутор Олешня в Курской области. Теперь под контролем ВСУ остается только село Горналь, после чего противник будет полностью вытеснен с территории Курской области. Как говорят эксперты, освобождение Олешни способствует продвижению военной операции на Сумском направлении и переносу боевых действий на территорию Украины. Подробности

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    Конфликт Моди со Сталиным вскрывает глобальные планы Индии

    Самая густонаселенная страна мира – Индия – переживает обострение языкового конфликта. Федеральное правительство в лице Нарендры Моди продвигает всеобщее распространение хинди, в том числе в образовании, а некоторые регионы видят в этом ущемление местных языков. О чем идет речь и причем тут глобальные амбиции Индии? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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