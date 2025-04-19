На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Хинштейн: Час окончательного освобождения Курской области все ближе
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.
Хинштейн в своем Telegram-канале подчеркнул: «Час окончательного освобождения Курской земли – все ближе. Молимся за наших героев и верим в них!».
Напомним, в субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Олешни расширяет возможности российской армии на Украине. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни.