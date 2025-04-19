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    19 апреля 2025, 15:50 • Общество

    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО

    Освобождение Олешни расширяет возможности российской армии на Украине

    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские военные освободили хутор Олешня в Курской области. Теперь под контролем ВСУ остается только село Горналь, после чего противник будет полностью вытеснен с территории Курской области. Как говорят эксперты, освобождение Олешни способствует продвижению военной операции на Сумском направлении и переносу боевых действий на территорию Украины.

    Подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области. Ранее Россия вернула контроль над селом Гуево в Суджанском районе, что стало продолжением операции по выдавливанию сил противника из области.

    Как пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, Олешня расположена в Суджанском районе на одноименной реке у границы с Сумской областью в десяти километрах к юго-западу от Суджи. На момент вторжения ВСУ в Курскую область в августе прошлого года на хуторе проживали около 100 человек.

    По данным военного корреспондента ВГТРК, Героя России Евгения Поддубного, личный состав противника, который удерживал Олешню, уничтожен. «Остался только Горналь. И это уж формальность, в том смысле, что реально противник не может оказать влияние на обстановку в Курском приграничье. Горналь, скорее, сейчас похож на серую зону, уничтожается все что движется», – написал Поддубный в своем Telegram-канале.

    Российские войска заблокировали остатки украинских сил в селе Горналь в начале недели. Под огневым контролем группировки «Север» находятся все пути подвоза подкреплений, что серьезно затруднило положение украинской пехоты. Также сообщалось об успехах бойцов первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты, которым удалось пробиться на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, превращенного ВСУ в настоящий укрепрайон. Но село Горналь явно будет освобождено в ближайшее время.

    В экспертной среде говорят, что

    освобождение Олешни означает перенос боевых действий на территорию Украины и теперь это направление следует называть Сумским, а не Курским.

    «Освобождения Олешни ждали именно в эти дни. У наших бойцов есть очевидная мотивация. Бои были страшные, ВСУ делали все, чтобы задействовать резервы, бронетехнику. Но наши дальние удары привели к большим результатам, мы накрыли много ракетных систем HIMARS», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, после освобождения Олешни открывается прямая дорога на украинское село Юнаковка, которая расположена в семи километрах на территории Сумской области. Там же находится логистический узел ВСУ.

    «Вполне вероятно, Юнаковка станет следующей нашей главной целью. До самих Сум от наших передовых позиций остается около 30 километров, но противник сумел что-то организовать, закрепиться. При этом многое также зависит от переговорного процесса и указаний Верховного главнокомандующего по созданию санитарной зоны», – рассуждает эксперт.

    Собеседник пояснил, почему Олешню освобождали именно десантники: «Сейчас наши десантные части, по сути, сражаются как обычная пехота. Но у них свои традиции, мотивация и т.д. В зоне СВО представлена практически вся морская пехота и десантные войска. Каждому нарезан свой участок фронта. Горналь, например, освобождает морская пехота. Все понимают, что противник должен быть не просто выдавлен с российской территории, а уничтожен».

    Дандыкин добавил, что село Горналь будет освобождено в ближайшие дни: «В субботу даже появлялись сообщения, что Горналь уже освобожден. У тех украинских военных, кто там еще остается, буквально наблюдается агония. Им придется отвечать за все те безобразия, что они творили на российской территории. А творили они много, может быть, даже больше, чем гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны», – предположил эксперт.

    В свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко подчеркивает, что «бои у Горналя продолжаются», но он согласен с тем, что освобождение произойдет в ближайшие дни:

    Единственные удобные опорные точки – это монастырь и холм, который противник потерял еще позавчера. Поэтому рассчитывать ему реально не на что.

    Дело в том, что мы уже контролируем около 50 кв. километров в Сумской области и противнику нужно, может быть, озаботиться этим».

    Наступление на Горналь развивается с востока и севера, а с юга это село ограничено рекой Псел, поэтому противник может отступать только на запад и «скорее всего, большей частью будет уничтожен».

    Согласно последним данным, бои в Сумской области идут в районе Водолаг, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки. По словам Онуфриенко, российские военные также проводят операцию в соседнем с Юнаковой селе Локня. По его словам, ВСУ превратили Юнаковку в укрепрайон, который находится на дороге в направлении Сум, но «самостоятельного значения это село не имеет».

    «Локня и Юнаковка, по сути, находятся на одной улице, они переходят друг в друга. Но после освобождения Олешни открывается еще одно направление на Юнаковку. Соответственно, она будет раньше потеряна противником. Сейчас все упирается не в перспективы, которых давно уже нет у ВСУ, а в расширение возможностей российской армии в Сумской области. Это направление в последние две недели уже следует именовать Сумским», – считает собеседник.

    После потери Суджи, поясняет Онуфриенко, противник уже ни на что не влиял в Курской области и «стало понятно, что ВСУ придется быстро уходить с российской территории». «Все попытки удержаться – это бессмысленная потеря человеческих и военных ресурсов. Освобождение Олешни – это был неизбежный процесс», – добавляет спикер.

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    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО

    Российские военные освободили хутор Олешня в Курской области. Теперь под контролем ВСУ остается только село Горналь, после чего противник будет полностью вытеснен с территории Курской области. Как говорят эксперты, освобождение Олешни способствует продвижению военной операции на Сумском направлении и переносу боевых действий на территорию Украины. Подробности

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