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    16 апреля 2025, 19:15 • Общество

    Российская армия подбирает ключ к последнему укрепрайону ВСУ в ДНР

    Российская армия подбирает ключ к последнему укрепрайону ВСУ в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Андрей Резчиков

    Российские военные продолжают развивать наступление в ДНР – освобождены несколько населенных пунктов и начался штурм поселка Сухая Балка. Также происходит движение в сторону города Константиновка, который входит в крупную агломерацию на севере региона. Что придало новый импульс наступлению на Константиновском направлении и какие цели станут приоритетными для российских ударов?

    В среду стало известно об освобождении российской армией населенного пункта Валентиновка в Донецкой народной республике (ДНР) и начале штурма села Сухая Балка. При этом продолжает развиваться наступление на Константиновском направлении между Красноармейском (Покровском) и Дзержинском (Торецком).

    Западнее Сухой Балки российским войскам удалось захватить опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинуться на один километр вглубь. Также подразделения 68-го полка наступают западнее освобожденного ранее Александрополя (Очеретинское направление), захватывая опорные пункты противника. Эту информацию подтверждают и украинские источники.

    По их данным, одновременно россияне развивают успешное наступление между Димитровым и Дзержинском к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. По словам военного блогера Юрия Подоляки, российские дроноводы «на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ». «Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – рассуждает блогер.

    По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск также освободили населенный пункт Калиново в Константиновском районе. Как пояснил военкор Александр Коц, это село расположено в 24 километрах к западу от Горловки, в восьми километрах к западу от недавно освобожденной Пантелеймоновки и в четырех километрах от трассы Н-20, по которой раньше из Константиновки снабжался гарнизон Авдеевки.

    «Освобождение Калинова позволяет группировкам российских войск расширить зону контроля на условно центральнодонецком направлении и занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения на укрепрайон Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    Как сообщал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, на этом отрезке фронта ВС России стремятся выровнять линию – к западу от Дзержинска ведутся ожесточенные бои. По его данным, противник, несмотря огромные потери при контратаках, держится в районе Часова Яра, потому что этот город находится на стратегических высотах. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    Эксперты говорят, что на этом участке фронта противник чувствует давление с нескольких направлений, но в приоритете у российских военных город Константиновка.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Дзержинской агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой – к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до Константиновки более 15 километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    «После того, как мы освободили Дзержинск, украинцы предприняли серию фланговых ударов, которые плохо закончились для них, но в какой-то момент они пытались ворваться в Дзержинск и наши войска оборонялись. В последнее время российская армия смогла вытеснить противника, а также занять несколько населенных пунктов в окрестностях города и в направлении Константиновки», – добавляет военный историк Михаил Поликарпов.

    Дзержинск, подчеркивает собеседник, это один из ключей к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним укрепленным районом украинской армии на территории ДНР.

    В то же время военкор Федор Громов считает, что операцию по освобождению Константиновки должно предварять освобождение Часова Яра, который является еще одним ключом к дальнейшей операции. «Взятие под контроль этого населенного пункта и находящейся рядом Дружковки позволит начать Славянско-Краматорскую операцию», – рассуждает спикер.

    Громов согласен с тем, что освобождение Константиновки станет непростой задачей. «Думаю, российские силы будут стремиться взять город в клещи и оборвать коммуникации противника. В таких случаях, как показывает опыт, ВСУ предпочитают до последнего жечь резервы, а затем отступать», – считает Громов.

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