Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, бронемашина HMMWV и американский бронетранспортер Stryker, а также бронемашина «Козак». Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригад береговой обороны и теробороны, штурмового полка ВСУ возле Миропольского, Проходов, Окопов, Таратутино и Угроедов в Сумской области.

Потери ВСУ при этом составили до 65 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Андреевкой, Западным, Дружелюбовкой, Ольговкой и Ковшаровкой в Харьковской области, Кировском, Ямполем и Карповкой в ДНР и Новоегоровкой в Луганской народной республике (ЛНР).

Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Ульяновки, Разино, Коптево, Алексеевки, Зверево, Успеновки, Котлино, Красноармейска, Шевченко, Димитрова, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.

Противник при этом потерял более 350 военнослужащих, машину пехоты, 155-мм французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и РЭБ «Нота», а также финская РЛС Airfence, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, горно-штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Зеленого Кута, Богатыря, Отрадного, Поддубного, Шевченко, Новополя, Днепроэнергии в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, инженерная машина разграждения. Уничтожен склад горючего.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Томарино, Понятовки, Антоновки, Никольского в Херсонской области, Новоданиловки и Каменского в Запорожской области. Были уничтожены более 80 военнослужащих, три артиллерийских орудия, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в среду стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР.

В минувшее воскресенье российские войска освободили Елизаветовку в ДНР. Всего же за прошлую неделю они освободили четыре населенных пункта.