Президент Мьянмы Хлайн указал на важность российских танков Т-90 для обороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мьянма активно закупает вооружение для обеспечения национальной безопасности и высоко оценивает эффективность российских танков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

«Россия предоставляет нам все, что может, все необходимое для обороны страны. Это и вооружение, и технологии, и это очень помогает нашей небольшой стране», – заявил Мин Аун Хлайн. Он добавил, что танки Т-90 имеют хорошую историю использования и будут эффективны для сухопутных войск республики.

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов назвал Мьянму одним из серьезнейших иностранных и стратегических заказчиков России. По его словам, переход от используемых в республике танков Т-72 к Т-90 обеспечит армию современными прицельными комплексами, системами связи и усиленной защитой.

Командир ремонтной роты вооруженных сил Мьянмы Хай Ман Ньен подчеркнул преимущества Т-90С перед аналогами. Военнослужащий отметил высокую огневую мощь, современную систему управления огнем и наличие динамической защиты «Контакт-5», которая эффективно снижает пробивную способность кумулятивных снарядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в порту Тилава прошла церемония открытия совместных российско-мьянманских военно-морских учений.

Ранее президент Владимир Путин заявил об укреплении двусторонних отношений с Мьянмой.

Также представители Минобороны России обсудили вопросы военно-технического сотрудничества в Нейпьидо.