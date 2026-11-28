Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Россия и Мьянма начали военно-морские учения «Марумекс-2026»
В порту Тилава в Мьянме прошла церемония открытия совместных российско-мьянманских военно-морских учений «Марумекс-2026», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
«В порту Тилава Республики Союз Мьянма состоялась церемония открытия российско-мьянманского военно-морского учения «Марумекс-2026“. Накануне в азиатскую страну прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России», – заявили в пресс-службе ТОФ ТАСС.
С российской стороны участвуют фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга». От ВМС Мьянмы задействованы фрегаты «Кинг Тхар Лун» и «Кинг Кйан Сит Тхар», дизельная подлодка «Мин Йе Тхеинтхатху», вертолетоносец «Моаттама» и спецназ.
Российскую делегацию возглавляет заместитель главнокомандующего ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Кияшко, мьянманскую – начальник штаба ВМС вице-адмирал Чжо Лин Зо.
Делегации обсудили замысел учений, районы проведения, состав сил и порядок обеспечения. Целью учений является развитие военно-морского сотрудничества и отработка безопасности гражданского судоходства в Юго-Восточной Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отряд кораблей ТОФ зашел в порт Тилава для участия в учениях «Марумекс-2026». Корабли Тихоокеанского флота 25 ноября зашли в порт Мьянмы для участия в учениях.В начале ноября фрегат ТОФ «Маршал Шапошников»
завершил первые двусторонние антипиратские учения с Сейшельскими Островами.