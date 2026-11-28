Мирошник: Западные страны закрывают глаза на терроризм Киева

Tекст: Катерина Туманова

«То, что вы смотрите на это все сквозь пальцы, говорит только о ваших подходах. Вы решили, что ваша политическая или военная целесообразность позволяет вам игнорировать те нормы, которые когда-то, когда принимались, были обязательными для всех», – передает слова Мирошника ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в Женевских конвенциях и других документах международного гуманитарного права не предусмотрена возможность убийства мирных жителей ради достижения каких-либо целей. Подобные действия квалифицируются как серьезнейшие военные преступления, подчеркнул он.

Мирошник добавил, что на Западе процветают двойные стандарты.

«Попытки отдельных европейских лидеров говорить, что это можно, уже выходят за рамки адекватного восприятия реальности. Такая двойственность: «Мы позволим себе не выполнять нормы, которые обязательны для всех. Для всех обязательно, а для нас нет», – добавил посол.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал отдельным преступлением попытки западных стран выгородить киевский режим, а также уличил западные СМИ в «дипкрышевании» преступлений Киева.

В сентябре представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева.