Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Число сбитых на подлете к Москве дронов с полуночи превысило 45 штук
Силы ПВО уничтожили с полуночи 46 летевших на Москву дронов
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении с полуночи 46 беспилотников, летевших по направлению к Москве.
«Системой ПВО Минобороны уничтожен 21 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
До этого в ночь на субботу силы ПВО сбили 25 летевших на Москву беспилотников. Итого с полуночи на подступах к столице ликвидированы 46 дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы ПВО уничтожили 23 летевших на Москву беспилотников. Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово ограничили использование воздушного пространства.
При этом силы ПВО уничтожили в течение пятницы 74 дрона над четырьмя регионами России. А в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 318 украинских дронов.