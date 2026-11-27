Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Число пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП на Комсомольском проспекте в Москве выросло до четырех
В результате аварии с четырьмя автомобилями на Комсомольском проспекте в Москве пострадали четыре человека, всех госпитализировали.
Об увеличении числа пострадавших в массовом ДТП передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали», – сказал собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в центре Москвы на Комсомольском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту из-за аварии с участием нескольких автомобилей.
В сентябре на Ленинградском проспекте в Москве в результате массового ДТП пострадали четыре человека.