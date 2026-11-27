Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Российские таможенники пресекли незаконный вывоз 740 тыс. долларов в Грузию
ФТС: На границе с Грузией пресекли незаконный вывоз 740 тыс. долларов
Сотрудники таможни пресекли попытку гражданина незаконно вывезти в Грузию 740 тыс. долларов, спрятанных в тайниках под сиденьями автомобиля, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Инцидент произошел в пункте пропуска «Верхний Ларс». Мужчина при прохождении контроля не сообщил о наличии валюты, подлежащей декларированию, сообщила ФТС на своем сайте.
Во время досмотра инспекторы обнаружили деньги в специально оборудованных полостях под передними сиденьями машины. Общая сумма превысила эквивалент в 59 млн рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наличных денежных средств. Нарушителю грозит до четырех лет ограничения свободы или штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных средств. Операция проводилась совместно с управлением ФСБ по Северной Осетии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр финансов Антон Силуанов заявил о предотвращении незаконного вывоза средств сверх нормы на сумму около 180 млн долларов.
Летом границу с Грузией через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан.
В апреле таможенники обнаружили у выезжающего из России иностранца лом ювелирных изделий в обуви.