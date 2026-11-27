Совфед одобрил повышение страховки по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их привлекательности для граждан, передает РИА «Новости». Документ увеличивает с 1,4 млн до 2 млн рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет.

Повышается возмещение по депозитам на срок от одного до трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами.

Размер страхового возмещения по счетам эскроу увеличивается в три раза и составит 30 млн рублей. Такие счета используются для сделок с недвижимостью и расчетов по договорам долевого строительства. Страховка по каждому эскроу-счету будет рассчитываться отдельно.

Закон также вводит дифференцированные базовые ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов. Для долгосрочных депозитов они не превысят 0,125% расчетной базы, для счетов эскроу – 0,05%, для вкладов в иностранной валюте – 0,375%, а для остальных рублевых вкладов – 0,15%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Госдумы приняли закон об увеличении страхового возмещения по депозитам сроком от трех лет до 2 млн рублей.

В прошлом месяце нижняя палата парламента одобрила этот документ в первом чтении.

Весной премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах повысить размер гарантированных выплат по таким рублевым депозитам.